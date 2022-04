Incontro su Alta Velocità a Parma, Alberini (Lega): “L’iniziativa di Pizzarotti utile solo alla campagna elettorale”

Dopo 10 anni passati a perdere collegamenti e opportunità per uscire dell’isolamento, puntualmente ad ogni campagna elettorale arriva il comunicato stampa in cui Pizzarotti e i suoi promettono impegno e risultati per portare fermata e treni dell’Alta velocità a Parma. Con i risultati che conosciamo bene.

Anche la gita fuori porta di oggi nella capitale dei rappresentanti del Comune di Parma al MIMS non sembra altro che l’ennesimo incontro interlocutorio utile solo alla campagna elettorale.

Se Pizzarotti e i suoi tenevano realmente ad avere la stazione alle Fiere o comunque più collegamenti Alta Velocità per Parma sarebbe bastato sostenere le tante iniziative dei parlamentari della Lega in quella direzione. Ma l’ordine di scuderia sembra essere sempre lo stesso: non scontentare Reggio Emilia e Bologna. Rimane comunque lodevole il contributo di chi dal tessuto socio economico locale continua a credere nel potenziamento dell’Alta Velocità per il nostro territorio. La Lega continuerà a sostenere le loro iniziative”.

Sabrina Alberini – Referente provinciale Lega Parma