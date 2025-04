Incontro sul volume “Giacomo Matteotti e il socialismo riformista” al Palazzo del Governatore

L’incontro è in programma per mercoledì 16 aprile alle 16.30 al Palazzo del Governatore e sarà aperto dai saluti del Prorettore Vicario dell’Università di Parma Fabrizio Storti e del Direttore del DUSIC Massimo Magnani. Con l’autore Maurizio Degl’Innocenti, docente di Storia contemporanea all’Università di Siena, dialogheranno Stefano Campagna, Carlo Alberto Gemignani e Fabrizio Solieri dell’Università di Parma. I lavori saranno moderati da Piergiovanni Genovesi, docente di Storia contemporanea all’Università di Parma e coordinatore scientifico della rassegna.

L’appuntamento è organizzato con la collaborazione del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Matteotti e della Fondazione di studi storici Filippo Turati.

L’iniziativa rientra nel progetto Liber: Humanities for Society, cofinanziato dalla Fondazione Cariparma sul bando Leggere crea indipendenza e nel PRIN 2022 CHILD – Children History Italian Life Documentation. Children and everyday life in the Italian postwar (1918-1922).

Giacomo Matteotti e il socialismo riformista – Dalla scheda del volume sul sito dell’editore FrancoAngeli

“Il saggio propone un’originale rilettura di Giacomo Matteotti (1885-1924) lungo i binari paralleli della biografia individuale e dell’analisi del gruppo politico di afferenza avvalendosi delle categorie interpretative di socialismo di vicinanza o territoriale e di democrazia orizzontale. Nel rapporto essenziale con il territorio evidenzia la persistente forza delle periferie, lungo le quali si riscrivono le gerarchie sociali e politiche, tra continuità e rottura dei codici etici e di prestigio. Nel ricostruire il cursus honorum di Matteotti da organizzatore nel Polesine a figura di spessore nazionale fino all’ingresso a Montecitorio e infine a segretario del Partito socialista unitario impegnato nella lotta al fascismo e al bolscevismo, fa emergere una concezione della politica come pedagogia individuale e collettiva per una cittadinanza diffusa e inclusiva; tecnica gestionale in una strategia “costruttiva” della società di lungo periodo; prassi fondata sul ruolo imprescindibile dei partiti nazionali in una democrazia rappresentativa e conflittuale nel rispetto dello Stato di diritto; visione delle problematiche interne in connessione con gli equilibri internazionali in una prospettiva di libera e pacifica convivenza dei popoli e, perfino, già europeista. Il saggio offre molteplici motivi di riflessione su problemi della società italiana ed europea di lungo periodo, fino all’attualità, a ulteriore testimonianza del lungimirante orizzonte del pensare e dell’agire di una intera generazione politica in linea con l’evoluzione della socialdemocrazia europea tra le due guerre”.

La partecipazione agli incontri di “Libri di storia” è valida come aggiornamento per gli/le insegnanti che si iscriveranno attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.

Info: www.libridistoria.unipr.it