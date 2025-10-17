Incontro tra Ascom Parma e Comune di Corniglio per lo sviluppo del territorio

Nei giorni scorsi una rappresentanza di imprese associate Ascom della delegazione Val Parma, insieme al referente per la delegazione Matteo Chiesa, ha incontrato il Sindaco di Corniglio, Paolo Quagliaroli, per un confronto sullo sviluppo economico e turistico del territorio.

“È stato un piacere incontrare i rappresentanti di Ascom Parma e confrontarci su temi cruciali della nostra realtà – ha dichiarato il Sindaco Quagliaroli –. Come Amministrazione siamo pienamente impegnati a promuovere lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi locali. In quest’ottica, l’adesione al circuito dei Castelli del Ducato si sta già rivelando una scelta strategica, portando a Corniglio un numero crescente di visitatori, anche dall’estero, e contribuendo alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale.”

Durante l’incontro sono emerse alcune priorità condivise, tra cui:

L’ipotesi di riduzione della TARI per le attività commerciali;

la promozione di eventi locali in grado di attrarre flussi turistici;

una più stretta collaborazione tra i Comuni della Valparma, anche in riferimento all’attuazione della Legge Regionale 12/2023, seguendo il modello già sperimentato con successo in aree come la Valtaro, la Valceno e la Bassa Parmense.

“Abbiamo trovato grande disponibilità al dialogo da parte del Sindaco — ha sottolineato Carlo Rabaglia, Consigliere di delegazione Ascom Polo Valparma —. Restano sul tavolo altri temi importanti, come il miglioramento della viabilità locale e la definizione della nuova legge per la montagna, attualmente in fase di elaborazione congiunta con gli altri Comuni del territorio; tuttavia è stato un confronto costruttivo che getta le basi per nuove sinergie e progetti condivisi a favore dello sviluppo locale e della valorizzazione dell’economia di montagna.”