Incursione Musicale della Filarmonica Toscanini per il programma di “Educativa di strada” del Comune di Parma

Nell’ambito del programma di Educativa di Strada che il Comune di Parma ha intrapreso ed in collaborazione con il team multidisciplinare che ne cura lo sviluppo, viene programmata la prima “Incursione Musicale” a Parma. Prima occasione di una serie di appuntamenti previsti in diversi luoghi della città.

Location del primo appuntamento sarà l’area antistante la stazione ferroviaria di Parma e sarà martedì 19 settembre a partire dalle ore 17,30. L’evento vedrà impegnati un gruppo di quattro percussionisti facenti parte della Filarmonica Toscanini che si esibiranno in un concerto gratuito in contesto non convenzionale, pienamente accessibile ed inclusivo. Uno “Street concert” che tende a valorizzare la figura del musicista di strada come portatore di messaggi di alto valore esperienziale e culturale.

Affiancati ai musicisti ci saranno gli operatori di Gruppo Scuola già attivi nel progetto di educativa che ha l’obiettivo di intercettare aggregazioni giovanili della città che vivono condizioni di povertà relazionale ed educativa potenzialmente a rischio di emarginazione sociale. Le azioni messe in atto vogliono contribuire a prevenire comportamenti a rischio e promuovere una cultura della legalità.

Al momento è previsa la partecipazione dell’Assessora Alla Comunità Giovanile Beatrice Aimi, del Vicesindaco, Lorenzo Lavagetto, e degli Assessori Francesco De Vanna e Chiara Vernizzi. Soddisfazione è stata espressa da Alberto Triola, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arturo Toscanini e da Sabrina Capecchi, Direttrice Sviluppo Sociale e Territoriale “Community Music” della Fondazione Arturo Toscanini

La sinergia nata dalla collaborazione tra equipe educativa e musicisti si fonda sull’assunto che la musica “educa, fa cultura e favorisce l’inclusione”; temi cari e condivisi tra tutti i partner del progetto.