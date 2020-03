Indagine CNA Parma: l’emergenza Coronavirus produce effetti negati sul 76% delle aziende

Indagine CNA sull’emergenza Coronavirus: effetti negativi sul 76% delle aziende della provincia di Parma. Il Presidente di CNA Parma, Paolo Giuffredi, commenta l’esito dello studio svolto da CNA Nazionale su tutto il territorio.

Quello che emerge dal sondaggio effettuato dal Centro Studi di CNA è un dato fortemente preoccupante: tre imprese su quattro, a livello locale e regionale, accusano ricadute negative dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, ma soprattutto per quanto riguarda i dati relativi alle imprese della Provincia di Parma che hanno partecipato al questionario, il 92% prevede un peggioramento dei risultati economici per l’anno in corso.

Pesanti criticità stanno riguardando tutti i settori, ma soprattutto le aziende legate a Turismo, Trasporto e Servizi alla persona stanno registrando contrazioni della domanda con percentuali superiori all’80%. Tuttavia anche Moda, Agroalimentare, Produzione, Autoriparatori e Costruzioni stanno risentendo di un importante calo delle proprie attività. Sono questi i principali risultati a livello locale emersi dalla rilevazione effettuata dalla CNA presso micro e piccole imprese, attraverso un questionario che ha ricevuto a livello nazionale quasi 6.500 risposte.

Da questa analisi emerge, inoltre, che le imprese stanno cercando di reagire con adeguata tempestività al nuovo contesto. Quelle dei settori più esposti e che stanno subendo l’impatto maggiore hanno già messo in campo le prime contromisure attraverso contatti con clienti e fornitori o individuando soluzioni adeguate per la gestione del personale. Mentre a livello regionale il 37% delle aziende ha già avviato azioni per fronteggiare la situazione il numero a livello provinciale sale fino al 48%.

“L’indagine, condotta su tutto il territorio nazionale – afferma Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma – fa emergere gli effetti della crisi di origine epidemiologica sui principali settori produttivi del nostro Paese e più nello specifico, raccoglie ed elabora dati cruciali riferibili allo svolgimento dell’attività d’impresa, sia con riferimento alle immediate ripercussioni di carattere economico che per quanto riguarda l’individuazione degli strumenti e delle misure da adottare, al fine di contrastare l’emergenza. Le imprese della nostra provincia e della nostra regione, sono oggi particolarmente esposte e, pur apprezzando la tempestività mostrata sia dal Governo che dalla Regione Emilia-Romagna nell’affrontare l’emergenza, riteniamo urgente procedere rapidamente nella definizione di un piano d’azione straordinario con misure rivolte alle micro e alle piccole imprese finalizzato ad imprimere una scossa all’economia dei nostri territori, in sofferenza da troppo tempo. “L’emergenza in atto – continua Giuffredi – sta generando effetti molto negativi su interi settori e filiere che richiedono immediate misure di sostegno e di ristoro dei danni. Auspichiamo, inoltre, che vengano messe in campo tutte le forze necessarie per non perdere le opportunità che il riconoscimento “Parma Capitale Italiana della Cultura” può offrire a tutte le realtà economiche del territorio.

Per questo CNA si sta adoperando perché l’interazione tra i diversi organi dello Stato e le imprese commerciali e artigianali, sia il più lineare possibile al fine di interpretare velocemente e chiaramente le linee guida necessarie a contrastare la diffusione del contagio, ma anche a frenare la ricaduta sul sistema economico, in particolare, nel selezionare i provvedimenti più importanti da adottare.

E’ una grave crisi quella che stiamo vivendo, ma una certezza in questo momento ci dà coraggio: la nostra forza nel rimanere uniti per contrastare insieme le difficoltà e ridare slancio e vigore a tutto il nostro sistema economico”.