Ines Seletti verso l’uscita dalla maggioranza che sostiene l’Amministrazione Guerra?

Il Consiglio comunale di Parma ha approvato l’ordine del giorno, presentato dall’assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti, di “Proposta di partenariato pubblico-privato a iniziativa privata dei servizi di ristorazione scolastica per i nidi di infanzia, scuole di infanzia e scuole del primo ciclo di istruzione del comune di Parma, con interventi di ristrutturazione e gestione delle cucine e dei refettori comunali”.

Si tratta di un partenariato pubblico-privato per la ristorazione scolastica: il project financing avrà una durata di quindici anni.

Molto severo il commento della consigliera comunale Ines Seletti che dai banchi della maggioranza ha votato contro la delibera considerandola penalizzante per gli utenti.

Seletti aveva manifestato già in altre occasioni un certo disagio. Nulla di confermato, tantomeno nulla di ufficiale, ma voci che si stanno diffondendo in Comune parlano di una sua possibile e prossima uscita dalla maggioranza che sostiene l’Amministrazione Guerra.