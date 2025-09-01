Infanzia, anno scolastico al via: sindaco e assessora Bonetti al nido “Il Pifferaio Magico”

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico dei servizi per l’infanzia, il sindaco Michele Guerra e l’assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti hanno portato questa mattina i saluti dell’amministrazione comunale ai bambini, alle bambine e al personale del nido-scuola d’infanzia Il Pifferaio Magico.

Con questa visita, Guerra e Bonetti hanno voluto rivolgere un augurio simbolico a tutte le bambine e i bambini che iniziano un nuovo percorso nei nidi e nelle scuole d’Infanzia di Parma, auspicando per loro un anno di crescita, gioco e serenità. Allo stesso tempo, hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento e un augurio di buon lavoro a tutto il personale educativo, scolastico e ausiliario che quotidianamente si impegna nelle strutture della città.

La mattinata si è conclusa con un momento di convivialità: il sindaco e l’assessora hanno preso parte al pranzo insieme ai bambini e alle bambine.

Nella giornata di lunedì l’assessora Bonetti e Irene Cordero, presidente di Parmainfanzia, ha visitato il Polo per l’infanzia Terramare di Vicofertile, portando un saluto alle bambine e ai bambini della struttura e, in modo simbolico, a tutte le realtà educative gestite da Parmainfanzia.

Il sindaco Michele Guerra ha commentato: “È bello e importante ritrovarci ogni anno al primo giorno di scuola insieme alle bambine e ai bambini dei nostri asili, vederli insieme, gioiosi, negli spazi che il Comune ha reso, in questi anni, sempre più accoglienti e confortevoli.

Il Pifferaio Magico, la scuola che ci ha ospitati quest’anno, dispone poi di un bellissimo spazio verde che circonda la struttura e permette di alternare le attività all’interno e all’esterno in modo davvero ottimale, come accade nella grandissima parte delle nostre strutture. L’entusiasmo, la competenza e la dedizione delle maestre, delle educatrici e di tutte le operatrici e gli operatori che si prendono cura delle nostre bambine e dei nostri bambini nelle scuole rappresentano patrimoni preziosi che si comprendono solo attraverso il valore della quotidianità e della continuità in ambito educativo”.

Il commento dell’assessora Caterina Bonetti: “Inizia un nuovo anno scolastico e l’impegno dell’amministrazione nei servizi educativi si conferma con importanti investimenti sia in termini di personale che di ampliamento dell’offerta. Quest’anno infatti partirà con 14 nuove figure educative – fra personale neo assunto e stabilizzato – nei nidi e 11 nella scuola infanzia, cui si aggiungeranno 3 nuove coordinatrici pedagogiche. Si tratta di una conferma rispetto al percorso di assunzioni già portato avanti nel triennio precedete e che rappresenta un segno concreto nel contrasto al precariato lavorativo in un settore importante e delicato come quello della prima infanzia. A questo si aggiunge l’ampliamento dei posti a orario prolungato (16-18) in diverse strutture della città, per cercare di venire incontro sempre di più alle esigenze di conciliazione vita/lavoro delle famiglie. Questo in un quadro di costante miglioramento dei progetti pedagogici nei servizi zero/sei, supportato dall’aggiornamento e formazione continua del personale e dallo sviluppo di attività pensate a partire dall’osservazione dei bisogni dei bambini. Auguro a loro, alle famiglie e al personale scolastico un anno di nuove scoperte, crescita e amicizie”.

Il nido–scuola d’infanzia comunale Il Pifferaio Magico, inaugurato nel 2006 nel quartiere San Lazzaro, accoglie oggi 81 bambine e bambini, di cui 66 nella fascia 0-3 anni e 15 nella fascia 3-6 anni. La struttura, che nel tempo ha sviluppato anche una sezione sperimentale 0-6, è seguita da un’équipe di 16 professioniste e dispone di una cucina interna. Il servizio negli anni ha costruito una rete di relazioni con il territorio, in particolare con la Biblioteca comunale, i vari progetti continuità con la scuola infanzia, i parchi e i commercianti del quartiere. La struttura dispone di un ampio spazio verde, recentemente riqualificato grazie al coinvolgimento e al sostegno diretto delle famiglie.

I numeri

Il Comune di Parma garantisce un servizio importante a favore della collettività per quanto riguarda i servizi per l’infanzia.

I posti disponibili nelle Scuole d’infanzia (3-6 anni) a gestione diretta del Comune sono 1450; oltre 150 posti nei servizi 0-6 anni; 971 nelle scuole d’infanzia a gestione ParmaInfanzia. Nelle Scuole d’infanzia, pertanto, i posti in totale sono 2.571.

Nei Nidi d’infanzia (0-3 anni) a gestione diretta del Comune di Parma i posti disponibili sono 642. Nelle strutture a gestione ParmaInfanzia sono 648, più 32 posti di Spazi bambino. Pertanto, considerando i 146 posti in convenzione presso strutture private, i posti disponibili di Nido in totale sono 1468.