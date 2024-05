Infomobility: Michele Ziveri confermato amministratore unico

L’assemblea ordinaria di Infomobility di oggi ha designato Michele Ziveri quale amministratore unico della società per il triennio 2024/2026.

“Ziveri – affermano il sindaco Michele Guerra e l’assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità Gianluca Borghi – è stato riconfermato alla guida di Infomobility in quanto figura in possesso delle necessarie competenze e alla luce degli obiettivi raggiunti nel corso del precedente mandato”.

“Il Comune è al fianco di Infomobility nel percorso di innovazione tecnologica e di implementazione di opportunità per la mobilità condivisa dei cittadini. Gestione parcheggi, car e bike sharing, cicletteria, gestione della sosta: in ognuno di questi ambiti – concludono Guerra e Borghi – Infomobility continuerà a essere un attore insostituibile in un asset strategico per l’evoluzione della città di Parma, quale quello della mobilità”.