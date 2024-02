Infrastrutture, Gerace (Italia Viva): accelerare la ricostruzione del ponte di Ozzanello

Accelerare la ricostruzione del ponte di Ozzanello nel Comune di Terenzo, in provincia di Parma.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Pasquale Gerace (Italia Viva) che ricorda come “i violenti temporali del 30 ottobre del 2023 hanno causato frane, allagamenti, smottamenti e rigonfiamenti dei fiumi in Emilia – Romagna e in particolare nella provincia parmense, tra le più colpite, causando anche il parziale crollo di un ponte sul torrente Sporzana (affluente del Taro) a Ozzanello, frazione del Comune di Terenzo.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla giunta “se è a conoscenza della tempistica prevista per l’erogazione delle risorse messe in campo a fronte del decreto richiamato per il ripristino del ponte di Ozzanello e se intende interagire con gli Enti Locali e le Amministrazioni anche di livello statale per sollecitare la realizzazione di un nuovo ponte, e in attesa di tale opera, di un guado pubblico oppure di rispondere alle richieste delle aziende che hanno realizzato quello provvisorio per evitare i disagi all’attività produttiva e alla cittadinanza”.