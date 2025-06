Infrastrutture Parma. Vignali (FI): “Accelerare completamento Pedemontana”

Accelerare il completamento della Pedemontana, importante infrastruttura in provincia di Parma.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Pietro Vignali (FI) che ricorda come “fino ad ora sono state realizzate solo alcune tratte per complessivi 12 km: quello riguardante la tangenziale di Felino e quello del Ponte sul Taro tra i comuni di Collecchio e Medesano: il completamento di tale arteria stradale ha notevole importanza per la mobilità della provincia di Parma in quanto migliorerebbe lo scorrimento dei consistenti volumi di traffico di una vasta area nella quale sono presenti numerosi e importanti insediamenti produttivi alleggerendo le arterie già molto congestionate della ex strada statale Massese e della via Emilia”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla giunta a che punto sia l’iter per il completamento dell’asse viario pedemontana e se intende accelerarne la realizzazione “di modo da ridurre lo svantaggio che per l’incompletezza di un’opera prioritaria e strategica ha la provincia di Parma”.