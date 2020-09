Inizia oggi anche a Parma la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre)

Dal 16 al 22 settembre si svolgerà anche a Parma la 19° Edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, iniziativa promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio.

Da oggi fino al 22 il messaggio che la nostra città vuole trasmettere è “Emissioni zero, mobilità per tutti” e lo farà attraverso iniziative di promozione sulle potenzialità della mobilità sostenibile .

Domani dalle 9.30 al p.co ex Eridania è in programma il Convegno “Mobility Management una rete sempre più estesa per contribuire a perseguire la riduzione delle emissioni”.

Il Convegno intende condividere le buone prassi attuate da aziende, amministrazioni e promuovere innovazioni e strumenti utili per raggiungere obiettivi importanti per arrivare ad emissioni zero. Il Convegno sarà moderato da Angela Chiari, Mobility Manager di area del Comune di Parma.

L’assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma Tiziana Benassi aprirà i lavori che vedranno come primo tema un confronto sul progetto Bike to Work per la fase III Covid -19 attraverso le azioni attuate da due realtà: Comune di Parma e Regione Emilia-Romagna.

Alle 11.20 Gregory Eve, di GreenApes, descriverà il progetto GreenApes sulla città di Parma.

Alle 11.50 il Presidente di Tep Roberto Prada descriverà le potenzialità del Web a supporto dei nuovi servizi per l’informazione. Poi Raimondo Brizzi, Direttore SMTP S.p.A., descriverà come sia cambiata la rete del TPL.

Dalle 12.10 spazio alle novità dei servizi di Sharing Mobility introdotte a Parma con Chiara Spaggiari di Infomobility.

Non mancherà un approfondimento sulle ultimissime novità i Monopattini condivisi con Matteo Tanzilli – Helbiz Italia, Saverio Galardi – Wind Mobility e Michele Francione – Bit Mobility.

E il nuovo car sharing free floating all ways con Maurizio Pace di Scai Motor, il bike sharing a stazione virtuale con Andrea Crociani di Smart Mobility; il car sharing per le aziende con Annalisa Mussini di Infomobility.

Alle13.20 verranno premiate, da parte di Comune di Parma, TEP S.p.A, SMTP S.p.A .e Infomobility S.p.A., tre aziende virtuse.

Settimana della mobilità promossa dal Ministero dell’Ambiente, Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma con la collaborazione di: Infomobility, TEP, SMTP, Fiab, davines, Gespar, Cigno Verde, Arpae, IrenGo, Ascom Parma, Helbiz, BiT, Wind, GoEas, Ride, GreenApes.

PROGRAMMA INZIATIVE DA MERCOLEDì 16 A MARTEDì 22 SETTEMBRE

Mercoledì – 16 settembre 2020

Emissioni zero, mobilità per tutti

Iniziative di promozione della mobilità sostenibile a Parma

Giovedì – 17 settembre 2020

h: 09.30

Convegno: “Mobility Management una rete sempre più estesa per contribuire a perseguire la riduzione delle emissioni” Tettoia liberty – P.co Ex Eridania

Venerdì – 18 settembre 2020

Giornata nazionale del “Bike to work”

Sabato 19 settembre 2020

11.00-13.00 e h. 16.00-20.00

Test drive per monopattini elettrici e regole di guida sicura

– prove di guida gratuita dei mezzi per tutti i cittadini interessati e istruzione sulle regole di circolazione –

P.zza Garibaldi e P.le della Pace

pomeriggio

“P-DAY”, GIORNATA SENZ’AUTO

Lunedì 21 settembre

dalle 07.30 alle 08.30

Attività di rilevazione del traffico generato da auto, bici e moto in ingresso al centro storico.

In 4 punti della città:

Barriera Garibaldi

Barriera Farini

Barriera Repubblica

Barriera Santa Croce

dalle h. 10,30 alle h. 11.00

Webinar su piattaforma Zoom Davines

“Misurare, ridurre e compensare: cosa sono le emissioni di CO2 e cosa fa Davines per contrastare il cambiamento climatico”

Link: https://us02web.zoom.us/j/82740096533

Martedì 22 settembre 2020

Conferenza stampa

Smart Working – Smart Parking

Sala Stampa Municipio

Tutti i giorni dal 16 al 22 – settembre 2020 Dalle 17,000 alle 18,00

Punto mobile Infomobility cargo bike per informazioni e distribuzione gadget

p.le della Pace e p.zza Garibaldi

16/09/2020: P.le della Pace

17/09/2020: P.zza Garibaldi

18/09/2020: P.le della Pace

19/09/2020: P.zza Garibaldi

20/09/2020: P.le della Pace

21/09/2020: P.zza Garibaldi

22/09/2020. P.le della Pace