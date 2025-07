Iniziati i lavori di riqualificazione del Parco dei Vetrai al San Leonardo

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco dei Vetrai, nel quartiere San Leonardo. L’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento degli interventi.



I primi interventi hanno riguardato la demolizione della parte superficiale della pavimentazione dei percorsi esistenti, finalizzata alla loro riqualificazione, e la predisposizione degli scavi per la realizzazione di nuovi camminamenti e delle nuove aree attrezzate. È in corso la posa della recinzione di cantiere che permetterà, al termine delle lavorazioni più impattanti, una parziale riapertura del parco in condizioni di sicurezza.



Particolare attenzione è stata riservata alla relazione spaziale e funzionale con la scuola Vicini, anch’essa interessata da interventi di riqualificazione: in tale ottica sono stati implementati percorsi di collegamento e progettati nuovi spazi, pensati per essere utilizzati come aule didattiche all’aperto. In questa prima fase sono già stati avviati gli interventi di ampliamento dell’area verde del Parco dei Vetrai adiacente alla scuola, accompagnati da valutazioni e analisi di stabilità delle alberature esistenti. Il patrimonio arboreo sarà arricchito con la messa a dimora di decine di nuove essenze, a partire dal prossimo autunno.



Il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Parco dei Vetrai rientra nel programma comunale “Parma Città Verde”, prevede una nuova suddivisione in tre macro aree con funzioni specifiche: gioco, sport, socialità. Saranno rinnovati percorsi pedonali, create aree fitness, zone relax e spazi ludici accessibili e sicuri, un importante potenziamento del verde e un sistema di illuminazione moderna e sostenibile. L’investimento è di 560.000 euro (400.000 euro da trasferimento per progetto Por Fesr 2021/2027 – Azione 5.1.1 Atuss: Parco dei Vetrai).



La riqualificazione del Parco dei Vetrai si inserisce in un più ampio insieme coordinato di interventi che moltiplicheranno le potenzialità di attrattività e vivibilità del quartiere San Leonardo; tra questi, il nuovo impianto sportivo destinato prioritariamente a persone con disabilità (“Una palestra per tutti”), l’intervento sul Workout Pasubio, la riqualificazione del Parco Nord, di Piazzale Salsi, dell’ex Cral Bormioli, delle scuole Vicini Micheli.