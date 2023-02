Iniziativa Charity Conad Centro Nord: devoluti 47.700 euro all’Ospedale dei Bambini di Parma

Conad Centro Nord ha devoluto 47.700 euro all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”. È il risultato di quanto raccolto a fine 2022 nei punti vendita Conad della provincia di Parma grazie ai clienti che hanno aderito alla campagna di collezionamento solidale “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan. Il contributo di Conad Centro Nord sarà destinato all’ammodernamento della dotazione tecnologica per chirurgia laparoscopica pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”.

Conad promuove la sostenibilità sociale ed ambientale anche attraverso le iniziative di collezionamento, il cui impegno in questo senso è proseguito a fine 2022 con l’attività “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan. Travolti dalla positività e dall’allegria della collezione dei 12 simpatici gufi ispirati a divertenti personaggi natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green 100% riciclati, i clienti Conad hanno dato il loro prezioso contributo sostenendo l’iniziativa caratterizzata da un importante risvolto solidale. Per ogni premio distribuito nelle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e di tutta la Lombardia, Conad Centro Nord ha devoluto 50 centesimi a favore di 6 ospedali dei bambini e reparti pediatrici presenti nei territori in cui opera donando la cifra complessiva di circa 270 mila euro.

“Per noi di Conad anche le attività di collezionamento sono strumenti per promuovere buone pratiche sostenibili e sostenere le comunità in cui operiamo” – dichiara Rosanna Cattini, Vice Presidente di Conad Centro Nord. “Essere vicini alle Comunità in cui operiamo è parte del DNA di Conad e lo facciamo con gesti semplici, concreti e quotidiani, come questo, contando sul prezioso supporto dei nostri clienti e dei Soci che con il loro lavoro quotidiano si impegnano a garantire il benessere dei territori in cui operano”.

Un ringraziamento a Conad per il suo sostegno è arrivato da Gian Luigi de’ Angelis, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

“Anche quest’anno Conad ci ha fatto sentire la sua vicinanza e il suo attaccamento all’Ospedale Pietro Barilla e quindi ai piccoli pazienti devolvendo una cifra davvero importante per la nostra struttura. Per questo vogliamo ringraziare di cuore un’iniziativa che continua nel tempo e che ha permesso di rafforzare e migliorare le complesse tecnologie di cui abbiamo quotidianamente bisogno anche per le molteplici specialità presenti. Stiamo già aggiornando la colonna laparoscopica per gli interventi chirurgici mini invasivi sui bambini e, vista la generosità della donazione, siamo in grado di soddisfare altre esigenze tecnologiche sempre per migliorare la diagnosi e la cura dei nostri piccoli pazienti che sono il nostro futuro”.

TUTTE LE DONAZIONI di CONAD CENTRO NORD

Della CAMPAGNA DI COLLEZIONAMENTO SOLIDALE “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan

Gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni, con relativi importi e progetti, sono:

Per le province di Bergamo, Lecco e Sondrio sono stati devoluti 51.800 euro a favore del progetto Giocamico dell’ASST Papa Giovanni XXIII , percorso di sostegno psicologico ai pazienti più piccoli che devono sottoporsi a interventi chirurgici o esami invasivi

, percorso di sostegno psicologico ai pazienti più piccoli che devono sottoporsi a interventi chirurgici o esami invasivi Per le province di Brescia, Cremona e Mantova sono stati devoluti 42.100 euro a favore del Progetto di Sostegno Psicologico dell’Ospedale dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia attivato per affrontare percorsi diagnostici e terapeutici lunghi e complessi è fonte di stress per i bambini e per le loro famiglie

attivato per affrontare percorsi diagnostici e terapeutici lunghi e complessi è fonte di stress per i bambini e per le loro famiglie Per la provincia di Reggio Emilia sono stati devoluti 53.700 euro al Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova di Reggio Emilia a favore del Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per sostenere l’acquisto dell’apparecchiatura “Fototerapia intensiva” per la cura dell’ittero nei neonati

a favore del per sostenere l’acquisto dell’apparecchiatura “Fototerapia intensiva” per la cura dell’ittero nei neonati Per la provincia di Parma sono stati devoluti 47.700 euro destinati all’ ammodernamento della dotazione tecnologica per chirurgia laparoscopica pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”

Per le province di Milano, Lodi, Como, Varese, Pavia sono stati devoluti 82.000 euro a favore del progetto “Bambini nel cuore” per il Reparto di Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano

Per la provincia di Piacenza sono stati devoluti 20.200 euro a favore del Dipartimento Materno Infantile – Area Neonatologia e Ostetricia dell’Ospedale di Piacenza per il progetto “Fin dal primo vagito”

L’iniziativa, condotta a livello nazionale da Conad, ha permesso la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani per sostenere i reparti pediatrici.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto di sostegno agli Ospedali dei bambini o reparti pediatrici già avviato a livello nazionale a dicembre 2021 e che aveva permesso attraverso l’attività “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, una donazione pari a 1,9 milioni di euro.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.