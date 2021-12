Iniziative a Fidenza per Santa Lucia

Entrati nella magica atmosfera che precede il Natale è ora di cominciare ad organizzarsi per gli acquisti, e non solo quelli che andranno sotto l’albero. Sabato 11 e domenica 12 precedono infatti la notte di Santa Lucia e saranno due giornate da vivere a pieno a Fidenza, con appuntamenti ed eventi in centro ma non solo.

La prima chicca da non perdere è la presentazione del libro di Luciano Nervo Sent’âni äd bälon: Fidenza Calcio 1922-2022, in programma Sabato 11 alle 10.30 al Teatro G. Magnani. Sarà una celebrazione coi fiocchi da seguire in compagnia di Sandro Piovani della Gazzetta di Parma che presenterà l’evento.

Per chiudere con il Teatro Magnani, nel corso della giornata seguiranno il Cristina Pegoraro Show (alle 17) a cura del Gruppo Musicale Tullio Marchetti e la presentazione (ore 18) del libro di poesie di Manuela Copercini “Bonsoir Jeunesse”.

Nel frattempo alla Loggia nella piazza della stazione si organizza dalle 14.30 una grande festa aspettando Santa Lucia! Un pomeriggio tra assaggi di prodotti bio delle associazioni delle Colline di Fidenza, laboratori per i più piccoli, musica dal vivo, con vin brulé e altre sorprese!

Uscendo dal centro storico si segnala la magica atmosfera natalizia allestita a Fidenza Village, dove le oltre 120 boutique saranno affiancate all’offerta di prodotti enogastronomici tutti da (de)gustare. Ma non è tutto! Al Villaggio è da non perdere la ruota luminosa per partecipare al concorso “Vinci i tuoi desideri”! E fino al 24 dicembre anche i nostri amici a quattro zampe potranno trovare il loro regalo di Natale grazie alla speciale boutique Temellini completamente dedicata a loro. Anche gli amanti dell’arte avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, ammirando alcune opere realizzate da famosi artisti internazionali di street art, coinvolti nel progetto “The Art Street. Discover People, Culture and Fashion”.

Sempre nei dintorni di Fidenza vale la pena di fare un salto a Castione Marchesi, dove il Gruppo Castione Donna organizza, dalle 11 alle 15, il mercatino di Santa Lucia, con bancarelle di arte e di ingegno, stand associativi e, soprattutto, torta fritta e salumi!

E torniamo così in centro dove a partire dalle 17 arriverà il Babbo Natale seduto in piazza Garibaldi (accensione ufficiale domenica); ma attenzione, ci sarà anche una straordinaria sorpresa: quest’anno un nonno strepitoso, Carlo Scaramuzza, ha pensato di fare un regalo a tutti i bimbi costruendo la casetta delle lettere per Babbo Natale e Santa Lucia, per cui le bimbe e i bimbi sono attesi con le loro belle letterine. E in tema di sorprese nel vicino piazzale Matteotti verrà inaugurata una quarta installazione luminosa che lascerà tutti a bocca aperta!

Domenica 12 dicembre il clima di festa resterà immutato ma con un’importante aggiunta: “Zitti, zitti state buoni, vien la santa con i doni”, la grande festa organizzata in piazza Garibaldi alle 17 per l’arrivo di Santa Lucia e il suo carico di doni. La due giorni si concluderà quindi alle 20.30 con l’Orchestra Cupiditas di Firenze protagonista di un concerto sinfonico al Teatro Magnani.

Mai come quest’anno vale la pena fare un salto a Fidenza per (ri)scoprire il vero clima di festa natalizio con eventi, appuntamenti e sorprese pensate per tutta la famiglia, grandi e piccini!