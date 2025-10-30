Inseguimento dopo il mancato alt: denunciati due giovani per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale

Intorno alle 10.45, una pattuglia del Polizia ha intimato l’alt a un’autovettura sospetta. Invece di fermarsi, il veicolo, una Toyota Yaris, si è data alla fuga ad alta velocità, dando il via a un inseguimento per le vie della città.

La corsa si è conclusa in viale Fratti, all’angolo con viale Muggia, quando l’auto ha impattato contro un palo della segnaletica verticale. I quattro occupanti – tre uomini e una donna – hanno abbandonato il mezzo tentando di dileguarsi a piedi, ma due di loro sono stati subito bloccati dagli agenti all’interno di un parcheggio coperto.

Accompagnati negli uffici della Questura per le procedure di identificazione, i due fermati sono risultati essere un cittadino moldavo di 31 anni e un’italiana di 22, entrambi con precedenti penali anche per reati specifici.

Dai controlli successivi è emerso che la Toyota Yaris era provento di furto. L’auto è stata quindi sequestrata.

Alla luce dei fatti, i due giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria in stato di libertà per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).