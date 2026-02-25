Inseguimento nel centro di Parma: 33enne arrestato per resistenza ai carabinieri

Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un inseguimento per le vie del centro di Parma, conclusosi con l’arresto di un 33enne straniero, ritenuto presunto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato intorno alle 9.45 del 22 febbraio, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma dell’Arma dei Carabinieri stava effettuando un servizio preventivo in viale Bottego. I militari hanno notato un uomo stazionare sotto le impalcature di un cantiere al civico 4, nei pressi di un bar, in un’area già attenzionata dalle forze dell’ordine per la presenza di nascondigli spesso sfruttati per attività di spaccio.

Alla vista dell’auto di servizio, l’uomo avrebbe tentato di nascondersi dietro i ponteggi. Quando uno dei Carabinieri è sceso dal veicolo per procedere al controllo, il 33enne si è dato alla fuga verso il centro città.

Durante la corsa, avrebbe attraversato la strada incurante del traffico, costringendo alcune auto a brusche frenate e creando una situazione di potenziale pericolo per sé e per gli altri utenti della strada. Uno dei militari si è lanciato all’inseguimento a piedi, mentre il collega ha recuperato l’auto di servizio per fornire supporto.

Il fuggitivo è stato raggiunto in viale Mentana, dove – secondo quanto ricostruito – avrebbe opposto violenta resistenza nei confronti del Carabiniere che lo aveva raggiunto. Solo l’intervento congiunto dei due militari ha consentito di bloccarlo e metterlo in sicurezza.

Identificato in un 33enne con precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, è stato accompagnato presso la caserma di strada delle Fonderie per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche è stato arrestato.

Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.