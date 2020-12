“Insieme con te” per l’oncologia di Parma: l’azione di solidarietà da parte dei dipendenti e dei dirigenti artigiani di CNA

Si rinnova l’impegno sociale da parte dei dipendenti e dei dirigenti artigiani di CNA, che hanno dimostrato anche quest’anno una grande generosità a sostegno dell’Ospedale Maggiore di Parma. Una gara di solidarietà che non si è mai fermata e che promuove con convinzione la campagna “Insieme con te”, volta a sostenere il nuovo Centro Oncologico, uno strutturato polo specialistico e all’avanguardia, una casa accogliente e funzionale che offrirà ai pazienti servizi alla persona di alto livello e tecnologie sempre più specializzate.

La raccolta del contributo consegnato ieri giovedì 17 dicembre da Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma, attraverso la preziosa collaborazione di MUNUS, Fondazione di Comunità di Parma, ha visto la presenza dello stesso Presidente, Giorgio Delsante e del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Massimo Fabi con il direttore dell’Oncologia medica Francesco Leonardi, il coordinatore tecnico della Radioterapia Federica Canali e la direttrice della Radioterapia Nunziata D’Abbiero.

“Questo momento benefico rappresenta un nuovo esempio dell’attenzione dei dipendenti e dei dirigenti artigiani di CNA Parma – ha commentato Paolo Giuffredi, Presidente di CNA Parma – che con costanza e determinazione continuano a dimostrare la propria solidarietà nei confronti delle realtà del territorio impegnate nella cura di gravi malattie, come la lotta ai tumori. E di queste azioni, contestualmente all’emergenza sanitaria Covid 19, ne abbiamo sostenute diverse. Per questo ulteriore passo in avanti, desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito anche con un piccolo gesto e ringraziare tutti i medici e il personale dei reparti oncologici dell’Ospedale Maggiore di Parma, che ogni giorno nonostante tutto, compiono il proprio lavoro per salvare la vita a tante persone”.

“Il sostegno di CNA Parma ci fa davvero piacere – ha dichiarato Massimo Fabi, Direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – siamo tutti parte di una comunità che si prende cura del proprio ospedale. Da parte nostra, grazie allo sforzo dei nostri professionisti, stiamo garantendo la continuità delle attività assistenziali per i pazienti Covid e per i pazienti non affetti da Covid. Infatti anche il progetto del Centro oncologico prosegue e presto diventerà una realtà, merito dei tanti protagonisti che ci hanno creduto e continuano a farlo”.

“Ogni atto di solidarietà, ogni gesto di bene e di vicinanza che compiamo – ha affermato Giorgio Delsante, Presidente della Fondazione Munus di Parma – dimostra che ci impegniamo al massimo del nostro possibile per non essere sopraffatti dalla situazione negativa che vogliamo superare o contrastare e che neppure, in questo caso, la malattia può privarci della speranza o attenuare il nostro impegno a sconfiggerla. Sono gesti che producono frutti destinati a restare e capaci di unire, di attenuare il dolore, di dare rilevanza e riconoscimento alla professionalità ed alla dedizione del personale sanitario, di consentire il progredire della ricerca scientifica e di esprimere la riconoscenza di tutta la Comunità. Sono l’evidenza che crediamo nella forza generatrice del dono e nella sorprendente potenza della gratuità. Sono questi i valori espressi dalla preziosa e significativa generosità e dalla costante attenzione manifestate da CNA Parma ed i cui benefici oggi qui valorizziamo, con gratitudine e impegno a trasformarle in buoni frutti a beneficio di tutta la Comunità.