“Interno Verde” cerca giovani volontari amanti dei giardini

Avete meno di trent’anni e siete appassionati di giardini e giardinetti, alberi secolari, orti aromatici e pareti di rampicanti? Siete inguaribili curiosi? Interno Verde propone agli studenti under30 che vivono a Parma di partecipare attivamente al festival che sabato 27 e domenica 28 aprile aprirà eccezionalmente al pubblico i giardini più suggestivi della città.

Chi ha frequentato le precedenti edizioni dell’evento l’avrà sicuramente già notato: il vero cuore di Interno Verde è la comunità, la relazione che attraverso l’interesse per i giardini si riesce ad allacciare con il tessuto sociale del territorio. E in questo processo il ruolo dei volontari è fondamentale: primo motore del festival, si impegnano per custodire gli spazi e fornire informazioni di carattere botanico, storico e architettonico ai visitatori, invitandoli a guardare la città da una nuova prospettiva.

Nella primavera del 2023 più di 100 ragazzi sono stati coinvolti nell’organizzazione, soprattutto studenti universitari, parmigiani e fuorisede. «La loro cordialità, unita all’educazione e all’attenzione che hanno dimostrato nell’accogliere il pubblico, è stato il vero valore aggiunto della manifestazione», spiega Licia Vignotto, responsabile della manifestazione. «Ci auguriamo quest’anno altrettanta partecipazione. La generosità di chi mette a disposizione il proprio tempo non è mai banale, non è mai scontata. Grazie già da ora a tutte le persone che, insieme a noi, renderanno possibile un appuntamento così speciale».

Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo online pubblicato nella pagina staff del sito www.internoverde.it, dove si trovano tutte le informazioni utili per conoscere più nel dettaglio l’attività proposta. Per saperne di più: parmastaff@internoverde.it, 3493863118.

I volontari saranno coinvolti grazie al progetto youngERcard, curato dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere tra le nuove generazioni esperienze di cittadinanza attiva, e tramite il progetto “Mi impegno a Parma”, promosso dal CSV Emilia.

Interno Verde è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Parma, dall’Università degli Studi di Parma, dall’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, dall’Associazione Nazionale Pubblici Giardini, dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, dal consorzio forestale KilometroVerdeParma, dal consorzio Parma Alimentare, dall’associazione “Parma, io ci sto!”.