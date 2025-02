Interrogazione di Massari (Pd) sulla quarta corsia A1 Modena-Piacenza. Priolo: “Opera necessaria, il Governo intervenga”

Durante la seduta di oggi dell’Assemblea Legislativa, è stata discussa l’interrogazione che il consigliere Andrea Massari (PD) ha presentato nei giorni scorsi per avere aggiornamenti sul progetto della quarta corsia dell’A1 tra Piacenza Sud e Modena Nord, evidenziandone l’importanza per la viabilità e l’economia locale.

L’assessora Irene Priolo rispondendo ha confermato la necessità dell’opera, già prevista nel Piano regionale (PRIT), ma ha segnalato che l’iter non è ancora partito e manca una previsione del concessionario, sollecitando il Governo ad intervenire.

L’interrogazione è stata condivisa e firmata anche dai consiglieri Matteo Daffadà, Lodovico Albasi, Anna Fornili, Luca Quintavalla e Barbara Lori a testimonianza di come il potenziamento dell’infrastruttura sia di forte interesse per i territori reggiani, parmensi e piacentini coinvolti. “Prendiamo atto che ci troviamo in una situazione di grave stallo – sottolineano con rammarico all’unisono i consiglieri -. Il Governo e il concessionario non hanno nemmeno previsto la progettazione di un’opera che è già prevista nel PRIT 2025, quindi pensato oltre 5 anni fa. La quarta corsia – proseguono i consiglieri Massari, Daffadà, Albasi, Fornili, Quintavalla e Lori – è fondamentale per la competitività delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza che oggi ad ogni piccola interruzione, cantiere o incidente vengono paralizzate sovraccaricando il traffico lungo la via Emilia, le strade provinciali e le tangenziali con enormi danni ambientali, economici e sociali”.