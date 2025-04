Interventi al Montanara: crescita, inclusione e qualità della vita

Il quartiere Montanara di Parma è stato al centro di un articolato piano di interventi promossi dall’Amministrazione Comunale per rafforzare la coesione sociale, valorizzare gli spazi pubblici e migliorare i servizi a disposizione dei cittadini.

Dalla riqualificazione degli impianti sportivi alla restituzione dell’ex Cinema Edison come spazio culturale e polifunzionale, passando per scuole più sicure, nuove piste ciclabili e iniziative di cittadinanza attiva, Montanara si conferma un laboratorio di partecipazione e innovazione urbana. Gli interventi, molti dei quali già conclusi o in fase di completamento, si inseriscono in una visione ampia e condivisa di rigenerazione urbana e sostenibilità, pensata per offrire nuove opportunità a tutte le generazioni.