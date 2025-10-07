Interventi di tutela sugli alberi monumentali di Piazzale della Pace

Sono in corso in Piazzale della Pace interventi di conservazione e cura sugli alberi monumentali — il cedro e i platani di Maria Luigia — finalizzati alla loro tutela. Gli esemplari sono iscritti all’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia (AMI), che comprende alberi ad alto fusto di particolare valore per maestosità, longevità, rarità botanica o rilevanza storica e culturale.

Gli interventi in atto rientrano nell’attività periodica di conservazione e comprendono la rimonda delle parti secche e specifiche azioni di cura del sistema radicale. In particolare, viene utilizzata la pratica dell’Air Spade, uno strumento ad aria compressa che permette di spostare il terreno circostante alle radici senza danneggiarle; questo metodo favorisce la corretta aerazione del substrato, migliora l’assorbimento dei nutrienti e stimola la rigenerazione delle radici, contribuendo così a incrementare la salute complessiva degli alberi.

Il materiale di risulta proveniente dall’eliminazione delle parti secche viene trinciato direttamente sul posto e riutilizzato come pacciamatura naturale, a copertura del terreno circostante, con funzione di protezione e mantenimento dell’umidità.

A completamento delle operazioni, è stata installata una barriera temporanea per prevenire il costipamento del terreno dovuto al calpestio, in attesa della realizzazione di una delimitazione definitiva dell’area.

Tutte le attività sono state sono finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del programma dedicato agli Alberi Monumentali della Regione e d’Italia, e preventivamente autorizzate dal MASAF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dai Carabinieri Forestali di Parma. Con lo stesso finanziamento verranno svolte analoghe lavorazioni sugli esemplari presenti nel Parco Ducale.

“Le operazioni in corso sono frutto di una programmazione attenta e rispettosa, realizzata nel pieno rispetto delle autorizzazioni e delle indicazioni tecniche – commenta Francesco De Vanna, Assessore al Verde pubblico. – Ringrazio la Regione Emilia-Romagna per il sostegno economico al progetto nell’ambito del programma dedicato agli Alberi Monumentali d’Italia: è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni per la tutela di beni comuni che appartengono alla città e alla nostra memoria collettiva”