Intervento della Polizia in viale Piacenza: denunciato uomo per resistenza e ubriachezza molesta

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14:50, una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato è intervenuta in viale Piacenza a Parma, su segnalazione del 118 relativa a una lite tra tre persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo che poco prima aveva molestato una donna e, intervenuti due passanti per allontanarlo, era passato alle vie di fatto colpendoli con calci e pugni.

L’uomo, un cittadino somalo di 37 anni, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha ostacolato l’azione dei poliziotti durante l’accompagnamento in Questura, cercando di farli inciampare e colpendo con calci l’abitacolo posteriore del veicolo di servizio.

In Questura, il 37enne è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, oltre a essere sanzionato per ubriachezza molesta ai sensi dell’art. 688 c.p. Contestualmente, gli è stata notificata la revoca della protezione sussidiaria.