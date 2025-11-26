Quotidiano online di Parma

Intervento della Polizia in viale Piacenza: denunciato uomo per resistenza e ubriachezza molesta

L’episodio è avvenuto nell’area del parcheggio antistante il supermercato Conad

di Tatiana Cogo

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14:50, una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato è intervenuta in viale Piacenza a Parma, su segnalazione del 118 relativa a una lite tra tre persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo che poco prima aveva molestato una donna e, intervenuti due passanti per allontanarlo, era passato alle vie di fatto colpendoli con calci e pugni.

L’uomo, un cittadino somalo di 37 anni, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha ostacolato l’azione dei poliziotti durante l’accompagnamento in Questura, cercando di farli inciampare e colpendo con calci l’abitacolo posteriore del veicolo di servizio.

In Questura, il 37enne è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, oltre a essere sanzionato per ubriachezza molesta ai sensi dell’art. 688 c.p. Contestualmente, gli è stata notificata la revoca della protezione sussidiaria.


Leggi anche:

Centro ambiente mobile in piazzale Paer per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Parma, rapina il vigilante che lo aveva fermato giorni prima in un negozio: denunciato 27enne

Piano neve e anti-ghiaccio: stanziati 1,27 milioni di euro per la stagione invernale a Parma

Il sindaco e la città di Parma salutano il questore Di Domenico

25 novembre, in Camera del Lavoro una mattinata di azioni concrete contro la violenza di genere

Trasporti, Vignali (FI): “Realizzare una fermata in linea sull’Alta Velocità”

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies