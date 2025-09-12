Intervento di soccorso si trasforma in aggressione: denunciato un uomo

Attimi di tensione nella notte tra il 10 e l’11 settembre in Strada del Lazzaretto a Parma, dove un intervento di routine si è trasformato in una aggressione. La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino indiano di 39 anni per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a sanzionarlo per ubriachezza molesta.

Intorno all’1:30, su segnalazione della Sala Operativa, una pattuglia delle Volanti è giunta sul luogo di un presunto diverbio. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato personale del 118 e dei Vigili del Fuoco già impegnati a prestare soccorso: un’auto, infatti, era finita in un canale di scolo. Al volante c’era proprio il 39enne, in evidente stato di alterazione alcolica.

L’uomo, invece di collaborare, ha assunto un atteggiamento aggressivo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e ostacolando i soccorritori. Quando i poliziotti hanno tentato di condurlo in Questura per gli accertamenti di rito, il 39enne ha cercato di darsi alla fuga. Bloccato dagli agenti, ha continuato a opporre resistenza durante il tragitto, arrivando a colpire con calci lo sportello dell’auto di servizio, sputare all’interno del veicolo e lanciare pesanti minacce di morte agli operatori.

Nemmeno una volta giunto negli uffici di polizia la situazione è migliorata: l’uomo ha mantenuto un atteggiamento ostile, continuando con insulti e minacce.

Terminate le procedure, il cittadino indiano è stato denunciato a piede libero per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.