Il pizzarottismo consegnato alla storia? Cristian Salzano (Effetto Parma): “E’ stato un’esperienza unica e irripetibile”. INTERVISTA

Cristian Salzano è il capogruppo di Effetto Parma in consiglio comunale, così come nel precedente mandato amministrativo.

Gli abbiamo rivolto alcune domande.

Che effetto ti fa vedere seduti i consiglieri del Pd di fianco a te, e non sui banchi dall’altra parte del consiglio comunale?

Nel precedente mandato ho sempre cercato di instaurare un dialogo con le opposizioni, confrontarmi nel merito, con l’ obiettivo di consegnare alla nostra città azioni condivise e soprattutto incisive.

Oggi, come 5 anni fa, sono capogruppo e siedo nei banchi di maggioranza e ciò significa dover fare delle scelte, spesso non semplici da far comprendere che non portano consensi, ma necessarie.

Insomma, personalmente nessun cambiamento e continuerò ad agire e lavorare con la consapevolezza di sempre.

Pensi cambierà il ruolo del Consiglio comunale nei prossimi 5 anni, rispetto al precedente mandato?

Il Consiglio Comunale e il gruppo di maggioranza e’ determinante nelle scelte politiche della città, non solo nel verificare il rispetto delle linee programmatiche ma soprattutto dovrà esser capace e pronto ad intercettare i nuovi e reali bisogni della comunità.

Il pizzarottismo è stato consegnato alla storia?

Sicuramente un’esperienza unica e irripetibile a cui ho avuto l’onore di partecipare. Al netto delle simpatie e delle tifoserie, Federico ha dimostrato grandi capacità amministrative e gran pragmatismo ereditando una situazione grave. I dieci anni dell’ Amministrazione Pizzarotti riconsegnano una Parma onesta, con i conti in ordine che ha finalmente la possibilità di compiere delle scelte.

Su quali progetti, in particolare, insisterà il gruppo di Effetto Parma nei prossimi mesi?

Effetto Parma ha avuto la lungimiranza di investire nel patrimonio edilizio scolastico comunale portando avanti una politica di efficientamento sismico ed energetico, di scommettere su un nuovo piano luce quando ancora il caro-bollette era argomento sconosciuto. In particolare nel secondo mandato, con maggiori risorse a disposizione, abbiamo implementato i percorsi ciclopedonali raggiungendo i 150 km, potenziato le linee del trasporto pubblico locale estendendo gli orari di servizio rinnovando la flotta in circolazione.

Ci impegneremo nel dare continuità su queste tematiche e insisteremo nel potenziamento della macchina comunale attraverso un piano di assunzioni per poter rispondere alle richieste ed esigenze dei cittadini.

Tu per chi hai votato alle ultime elezioni politiche?

Come sai il voto è segreto, ma posso dire di aver votato un candidato della città che conosco personalmente.

Andrea Marsiletti