INTERVISTA – Filippo Mazzieri (Azione): “Scegliere Dario Costi vuol dire reagire a un sistema politico vecchio e votare per la città”

Filippo Mazzieri è referente provinciale under 30 di Azione Parma e delegato all’Assemblea nazionale del partito di Carlo Calenda.

E’ in prima fila a sostegno della candidatura a sindaco di Parma di Dario Costi.

Lo abbiamo intervistato.

Per quale ragione Azione sostiene Dario Costi?

Azione ha una chiara collocazione politica: sta dalla parte della serietà, del metodo e della competenza.

Dario Costi ha queste tre caratteristiche e non solo: ha una chiara visione della nostra città.

Pensi che le prime dichiarazioni di Michele Guerra, candidato sindaco della grande coalizione di centrosinistra, come noto, assessore uscente di Effetto Parma, indicavano “discontinuità” con la precedente amministrazione, di cui ha fatto parte. Un’intelligente narrazione politica, forse per aiutare gli iscritti del partito democratico ad accettarne la candidatura. Mi lasci dire che è lecita una certa perplessità. E a destra…

A destra?

C’è Pietro Vignali, la cui storia politica è nota alla città e che ha già fallito come sindaco. Perché continuarsi a fare del male? Mai mi permetterei di esprimere un giudizio sulla persona, ma a vent’anni bisogna guardare avanti e a Parma c’è bisogno di rinnovarsi. Parliamo di città Europea e di Capitale della cultura ma viviamo un grande provincialismo culturale che frena le potenzialità della città.

Quindi state al centro: cosa vi differenzia da altri candidati che intendono occupare il vostro stesso spazio politico?

Non parlerei di centro. Come dicevamo all’inizio, siamo dalla parte del fare e quella è la nostra casa.

Diciamo che tra destra e sinistra c’è Dario Costi, non il centro.

Il progetto di Dario è un progetto civico perché per la città: non per Bologna, non per Roma né per Arcore. Mi lasci dire che assistiamo da anni a un abuso del civismo. Pizzarotti si è sempre definito civico ma è stato eletto con i cinque stelle. Vignali si definisce civico ma senza Forza Italia e Lega non va da nessuna parte.

Non farei la gara a chi è più civico di chi. La conformità al civismo è nei programmi, nel lavoro per i cittadini, nell’ascolto e nel dialogo. Questo ci differenzia dagli altri progetti.

Non sarete gli unici a presentare un programma: cosa ha di diverso il vostro?

Per ora, degli altri candidati si leggono solo grandi annunci e post sui social. Mentre gli altri discutevano su chi farà cosa ad elezioni vinte, abbiamo cominciato più di un mese fa un lavoro di ascolto e di scrittura di un programma, in collaborazione con esperti di vari settori, in cui emerge come si intendono fare le cose. Agli annunci bisogna rispondere con il pragmatismo. E sia chiaro, non faremo del riformismo il nostro slogan ma un principio concreto di azione politica.

Costi si era già candidato alle primarie del Partito democratico, anche lui cambia casacca?

Le giro la domanda: cambiano le persone o cambia il partito? Il Partito democratico è schiavo del 14% dei cinque stelle e ha perso il coraggio di essere riformista, sul serio e non solo per slogan. Anche qui in città ha fatto una scelta molto precisa: dieci anni di opposizione e poi tutti insieme appassionatamente. Possiamo definirla una perdita di credibilità? Una caduta di stile?

Quali pensa siano stati gli errori della precedente amministrazione?

Mi hanno insegnato a fare politica avanzando critiche costruttive e non parlando male degli altri. Tuttavia, il percepito è sempre stato una grande mancanza di ascolto e capacità dialogica, a partire dal progetto di riqualificazione dello stadio Tardini. Senza dimenticare una strategia improvvisata, da ordinaria amministrazione senza visione e progettualità che ci ha portato a un ritardo competitivo con le altre città che nel frattempo sono andate avanti.

Ora si presenti… qual è il suo ruolo in Azione?

Sono laureando in lettere classiche. Ho finito gli esami la settimana scorsa e sono molto orgoglioso della mia formazione, nonostante diversi tentennamenti lungo il percorso. In fondo, del greco e del latino, così come della vera politica, si sente dire che son cose morte.

Il mio impegno in Azione è provare a restituire dignità alla politica, soprattutto tra i giovani. Calenda insiste sull’etimologia di “arte di governo della polis” e non posso che essere d’accordo. Quando dico ai miei coetanei che faccio politica, spesso storcono il naso. Siamo vittime dell’immagine negativa che la politica italiana offre da almeno ventitré anni, che sono i miei.

In Azione sono referente provinciale under 30 e ho una delega nazionale, per partecipare all’assemblea nazionale, che condivido con Serena Brandini.

Quindi Azione ha una giovanile di partito? Perché ha scelto di iscriversi ad Azione?

Azione non ha una giovanile di partito. Qui a Parma siamo quindici ragazzi e facciamo parte degli organismi dirigenti. Under 30 è una rete di contatti utile alla condivisione e al confronto tra le diverse città. Le dirò di più è una rete di speranza, di ragazzi che combattono perché credono in un progetto politico forte e serio. Ecco perché ho scelto di iscrivermi al partito. I giovani in Azione fanno il partito e per cambiare le cose bisogna fare politica. Azione è il mio primo partito e sono felice di aver fatto questa scelta.

Cosa fa davvero Azione per i suoi giovani?

Prima di tutto li ascolta. Non ne parla solo in campagna elettorale con lo spersonalizzante “tema giovani” che vola da una bocca all’altra i mesi prima delle elezioni. In secondo luogo, se ne occupa. Le proposte di Azione non sono a fini elettorali. Operazione scuola a tempo pieno; Next generation Eu con proposte di defiscalizzazione per i giovani e per le giovani start up; Psicologo di base in regione Lombardia, approvato a prima firma Matteo Carretta, consigliere regionale; le battaglie di Giulia Pigoni, consigliera in regione Emilia – Romagna, per le borse di specializzazione di medicina e molto altro che meriterebbe di essere approfondito.

Cosa vuol dire essere giovane oggi?

Significa essere uno slogan: essere il futuro senza nessuno che combatta insieme a te per il futuro di cui devi occuparti. Essere “disagio giovanile” senza azioni concrete di ripensamento del sistema. Essere “distrutti dalla pandemia” oppure “aver perso anni fondamentali per la crescita e l’istruzione” e poi trovarti con i banchi a rotelle. Significa essere un vandalo o una “baby gang”, senza un pensiero consapevole capace di offrire alternative ai ragazzi, oltre che necessari interventi delle forze dell’ordine, per incanalare le energie nel modo giusto. Significa rincorrere una carriera e un’identità, in contrasto al conformismo per poi conformarsi continuamente.

Non disegna un bel quadro. Quali le possibili soluzioni? Cosa proponete per i giovani e per la città?

Propongo di impegnarsi insieme a noi e di iscriversi ad Azione! A parte l’ironia, alcune delle nostre proposte le abbiamo già indicate nel progetto “Parma a misura di studente” che presenteremo alla città nelle prossime settimane. Vorremmo occuparci di tutte le fasce d’età, quattordici-trenta, e per questo ringrazio Fabio Vanni e il coordinamento di Dario per il lavoro che stiamo facendo insieme.

Le soluzioni sono complesse ma credo che l’importante sia rimboccarsi le maniche e cominciare. Il momento storico ci mette davanti a un bivio fondamentale. Per questo ritengo che il dialogo intergenerazionale, soprattutto il rispetto intergenerazionale, debba diventare criterio determinante di condivisione delle azioni politiche. Uscire dall’individualismo, anche tra i giovani, e tornare a fare della socialità e del senso di comunità parole reali, adempiute nella loro densità di significati e non mera retorica.

Per concludere: molti sondaggi danno già al ballottaggio Michele Guerra e Pietro Vignali, pensate davvero di farcela?

Solo noi possiamo interrompere questo declino. Vignali non può vincere le elezioni. Votare Dario non significa solo competenza e visione ma reagire a un sistema politico vecchio. Tra inciucio e nostalgia, il voto a Dario è un voto per la città. PrD