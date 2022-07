INTERVISTA – Sara Tonini: “Il mio impegno per l’ambiente. Realizzeremo l’alfabeto della sostenibilità di Sissa Trecasali”

Intervista a Sara Tonini, assessora del Comune di Sissa Trecasali e consigliera provinciale.

Una domanda da assessora: come ti trovi a lavorare a Sissa Trecasali, un Comune fuso, con le novità che questo comporta?

Questa è la mia prima e vera esperienza da amministratore. Sicuramente posso però dire che Sissa e Trecasali sono sempre state due realtà non solo vicine territorialmente, ma anche simili, che già da diversi anni avevano intrapreso alcuni percorsi in comune, con diversi servizi associati, tanto che la fusione si è conclusa in pochi mesi.

Rispetto ai Comuni limitrofi che hanno intrapreso questa strada, il nostro territorio si presenta molto omogeneo dal punto di vista delle sue frazioni: non abbiamo infatti un vero e proprio nucleo centrale, ma veri e propri piccoli paesi da amministrare, ognuno ovviamente con le sue caratteristiche.

Quali sono le linee guida del tuo assessorato? Le iniziative di cui sei più soddisfatta finora?

Le deleghe affidatemi dal sindaco Nicola Bernardi sono diverse, ma in qualche modo le trovo legate tra di loro: servizi educativi, ambiente, promozione del territorio e decoro urbano. Quando penso ad una iniziativa solitamente cerco di collegarla a due o più deleghe: questo riguarda principalmente quelle di carattere ambientale, come “Ripuliamo Noi” (giornata di raccolta rifiuti), che, grazie alla collaborazione di associazioni, cerca di sensibilizzare i cittadini ad avere un maggiore rispetto e decoro del territorio, oltre che ad incentivare l’aspetto di educativo per soprattutto per i più piccoli.

Altra iniziativa che ho voluto organizzare fortemente è “Music & Food Experience”. Si tratta di vere e proprie serate legate alla promozione del territorio, che consistono in qualche ora di musica, in particolare jazz, presso la Rocca dei Terzi, abbinata alla degustazione di prodotti tipici del nostro territorio. L’iniziativa è organizzata con la partecipazione dei ristoratori di Sissa-Trecasali.

Una domanda da consigliera provinciale: come è stato l’impatto con un Ente territoriale, come la Provincia?

Partirei dicendo che ho voluto fortemente candidarmi al Consiglio Provinciale perché, dopo anni in cui si pensava al loro smantellamento, gli Enti Provincia stanno riprendendo lentamente le proprie attività: per questo credo che dare voce al territorio sia la cosa più corretta. Mi sono presentata come rappresentante della Bassa, ma grazie alla delega affidatami dal Presidente Andrea Massari, ovvero quella di Coordinamento delle attività di supporto ai Comuni, sto conoscendo sul “campo” tanti bravi amministratori che amano il proprio Comune: solo vivendo direttamente questa realtà è possibile dare risposte alle necessità di cui hanno bisogno.

Sei una donna attiva e conosciuta nel territorio comunale… qual è il bello di fare politica in paesi di dimensioni contenute? Qual è invece il brutto, se c’è?

Il bello e il brutto? Mah… Ci si conosce quasi tutti e devo dire che penso poco a questa cosa, preferisco concentrarmi su cosa sia giusto o sbagliato nell’amministrare. Alcuni mi definiscono “spigolosa”, ma sono solo ferma sul principio che le regole valgono per tutti.

A livello di politiche per l’ambiente, quali sono le iniziative più importanti che stai portando avanti?

Questa domanda devo dire che mi piace particolarmente, in quanto grazie ad un importante finanziamento ricevuto nelle settimane scorse da Fondazione Cariparma, potremo dare vita ad un nuovo progetto: “L’alfabeto della sostenibilità di Sissa Trecasali”.

Il progetto è articolato su un programma di 21 attività nell’arco temporale di circa 2 anni, rivolto a tutte le fasce di popolazione, che tocca vari aspetti ambientali, al fine di aumentarne la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura. Le attività proposte rientrano anche negli obiettivi individuati dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e Clima (PAESC), approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre 2020, in adesione al Patto dei Sindaci della Commissione Europea.

Quale posto hanno i giovani nel tuo pensiero di Assessore con delega ai servizi educativi e di rappresentante politico?

I giovani sono il nostro futuro, i servizi educativi devono accompagnare i nostri piccoli cittadini nell’essere persone adulte rispettose del prossimo, dell’intera comunità e del territorio che vivono e che vivranno in futuro. È un impegno molto delicato, che sto affrontando con molta tenacia, cercando di ampliare e innovare i servizi che sino ad oggi sono stati erogati anche grazie alla collaborazione con alcune realtà che operano su Sissa Trecasali.

Un sogno nel cassetto che vorresti vedere realizzato entro la fine del mandato in Comune? … e in Provincia?

Il sogno nel cassetto? Non ci penso al momento, le energie con cui svolgo questo vero e proprio lavoro sono tante, bisogna sempre rimanere concentrati e voglio continuare a farlo in tranquillità per continuare a coltivare i progetti e le idee sia per Sissa Trecasali che per il territorio provinciale.

Alberto Padovani