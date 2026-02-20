IntraPRendenti: orientare e sostenere le aspirazioni imprenditoriali dei giovani di Parma

Prosegue il progetto “IntraPRendenti”, un percorso di orientamento dedicato a promuovere l’imprenditorialità e a supportare i giovani e le giovani del territorio parmense.

L’iniziativa del Comune di Parma – Assessorato alle Politiche Giovanili è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nel più ampio contesto del bando “Giovani e Impresa” e vede la collaborazione dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Randstad Enterprise Italia e Ricrediti.

L’Assessora alla Comunità giovanile Beatrice Aimi ha sottolineato: “Con IntraPRendenti vogliamo offrire alle ragazze e ai ragazzi di Parma non solo informazioni, ma strumenti reali per leggere il proprio futuro e sentirsi legittimati a immaginarlo in modo attivo. L’imprenditorialità, prima ancora che avviare un’impresa, è una competenza di vita: significa saper riconoscere le proprie attitudini, trasformare un’idea in un progetto e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Questo progetto rafforza il dialogo tra scuole, istituzioni e imprese del territorio e restituisce ai giovani spazi di protagonismo concreto, accompagnandoli dall’orientamento all’azione, con un’attenzione particolare all’accesso equo alle opportunità.”

“IntraPRendenti” nasce con l’obiettivo di offrire ai e alle giovani strumenti concreti per compiere scelte informate sul proprio futuro, rafforzando il dialogo e la sinergia tra istituzioni, scuole e imprese locali. Il progetto rappresenta un’opportunità concreta per scoprire le proprie potenzialità, sviluppare spirito innovativo e allenare lo sguardo verso il futuro.

Il progetto si articola in workshop e sportelli che offrono ai e alle partecipanti strumenti concreti per orientarsi e sviluppare la capacità di intraprendere.

I workshop, in corso nelle scuole di Parma e previsti per tutto l’anno scolastico, affrontano temi fondamentali quali l’imprenditorialità e il mindset imprenditoriale, l’arte di creare opportunità e prendere decisioni, le tecniche di comunicazione e negoziazione, e infine il passaggio dall’idea all’azione. La partecipazione attiva di imprese e professionisti garantisce sessioni stimolanti e coerenti con le finalità dei Percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL), offrendo un’esperienza pratica e coinvolgente.

Il progetto prevede sportelli dedicati, un servizio gratuito che accompagna i e le giovani nella concretizzazione delle proprie idee imprenditoriali. Gli sportelli forniscono assistenza personalizzata per la redazione di progetti sostenibili, formazione sull’analisi di costi e ricavi, orientamento sulle possibilità di accesso a finanziamenti e accompagnamento, come tutor accreditato presso l’ente ministeriale, per l’ottenimento di strumenti di microfinanza. Gli appuntamenti sono presso gli sportelli di Randstad e si possono prenotare ogni mercoledì e giovedì.

C’è tempo fino al 9 aprile 2026, compilando il modulo online, disponibile a questo link.