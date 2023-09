IO AMO Parma: prosegue la campagna di ricerca volontari per chi ama cultura e bellezza

Se ami l’arte, la cultura, la bellezza, puoi mettere la tua passione a disposizione della città diventando volontario nel progetto “Mi impegno a Parma”. E’ questo l’invito che arriva dalla nuova edizione della campagna IO AMO, realizzata da CSV Emilia insieme al Comune di Parma.

IO AMO è ancora una volta il claim che, con un tono di voce leggero e provocatorio, rompe gli stereotipi raccontando l’agire volontario in modo nuovo: non come il dono di sé agli altri ma come il miglior modo di mettere a frutto ciò che più piace fare, grazie al motore potentissimo della passione.

“Rilanciamo oggi – ha esordito il sindaco Michele Guerra – la campagna “Io Amo Parma” che in queste tre semplici parole raccoglie l’impegno forte che ciascuno mette nei confronti della propria comunità e che rappresenta ciò di cui la città ha più bisogno. È fondamentale infatti che agli sforzi dell’Amministrazione e della politica si accompagni il coinvolgimento attivo dei cittadini che, ciascuno per la propria parte, possono contribuire grandemente al miglioramento del tessuto cittadino. Da questo punto di vista il volontariato svolge un ruolo essenziale e siamo fortunati a vivere in una città in cui esiste un sistema di volontari così coeso da avere una grande tenuta in tanti settori diversi, il sociale in primis, ma non meno quello culturale’.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto ha sottolineato: “I tanti volontari che operano in città sono ormai conosciuti dal pubblico. Grazie alla loro generosità, al loro orgoglio nel sentirsi ambasciatori di Parma le nostre iniziative possono contare su un esercito solido: sono l’accoglienza più bella che Parma sa e può offrire”.

“Questa nuova Campagna – ha detto Arnaldo Conforti, direttore CSV Emilia – è ancora una volta un’importante occasione per costruire una comunità coesa e attenta al benessere i tutti. Il percorso di collaborazione viene da lontano: nasce dagli esordi di Parma 2020, prosegue con la Campagna ricerca volontari IO AMO lanciata lo scorso marzo e ora si rafforza ulteriormente con questa declinazione specifica per i volontari di Parma Cultura. Una sinergia positiva fra il Centro Servizi per il volontariato e il Comune di Parma che ha dato i suoi frutti.”

“La campagna IO AMO – ha concluso Elena Dondi, presidente CSV Emilia – mette l’accento sulla passione che è unica e diversa in ogni persona. Il volontariato offre l’occasione di mettere a frutto questa passione, di accenderla, trasformandola in uno strumento di crescita e sviluppo personale. Una ricchezza anche per sé, dunque, non solo per gli altri”.

Con l’obiettivo di creare curiosità e stupore, la campagna presenta il volontariato culturale attraverso quattro soggetti: “Io amo i gioielli di famiglia”, “Io amo il lato oscuro”, “Io amo i privilegi” e “Io amo mettermi in mostra”. Quattro volti di volontari veri che, dall’11 settembre, si vedranno nei manifesti per le strade, nelle locandine, nelle cartoline e sui social; li riconosceremo per le espressioni ironiche, il giallo sgargiante, la grafica essenziale e una call to action che evidenza l’urgenza di un bisogno concreto.

Concreto perché sono sempre tanti gli eventi nel calendario del Comune che hanno bisogno di energie nuove per poter essere realizzati. Per aderire alla richiesta di Mi impegno a Parma non occorre certo essere storici dell’arte. I volontari non sono guide turistiche ma persone pazienti e curiose, accomunate dalla passione per la bellezza e dal desiderio di farsi custodi del patrimonio comune e di farlo conoscere ad altri. Sono capaci di incantarsi davanti a un quadro o all’eleganza di un palazzo ma, nello stesso tempo, non sanno stare con le mani in mano. Amano il silenzio di un museo ma anche comunicare con le persone e magari, se capita, lo sanno fare anche anche in una lingua diversa.

Ciascuno può scegliere quando e quanto tempo dedicare. Le mansioni sono tante e per tutti i gusti. Fare volontariato per la città vuol dire avere il privilegio di partecipare al back stage di un evento, veder nascere una mostra, entrare per primi in spazi nascosti e insoliti della città, accogliere i visitatori, accompagnare i relatori, animare le attività per i bambini. Vuol dire vivere un concerto in modo speciale, ma pure divertirsi e fare nuove amicizie. C’è bisogno anche di chi ama fotografare e vuole mettere il suo occhio a disposizione delle varie iniziative.

Il volontariato culturale è un modo davvero unico di vivere la città e c’è posto per tutti, non conta l’età, la formazione, il genere.

Per chi vuole mettersi in gioco, c’è il sito “Mi impegno a Parma” (www.miimpegnoaparma.it) dove è possibile candidarsi, farsi un’idea di ciò che fanno i volontari e degli eventi in corso.

Per informazioni è possibile inoltre contattare CSV Emilia al numero 0521.22 83 30.

La Campagna IO AMO Parma prosegue quella lanciata lo scorso marzo da CSV Emilia; anche questa volta è realizzata dal Centro Servizi per il Volontariato insieme all’assessorato alla Cultura del Comune di Parma. Gli scatti sono di Lorenzo Moreni, la consulenza è di Roberto Bernocchi, pubblicitario e docente universitario.