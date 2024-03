Cioccolato Vero 2024, in piazza Garibaldi dall’8 al 10 marzo

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, la 14^ edizione della manifestazione “Cioccolato Vero” torna per deliziare gli amanti del cioccolato con una grande varietà di deliziose creazioni artigianali realizzata dall’esperienza dei maestri cioccolatieri di CNA Parma.

L’iniziativa, che si terrà a Parma in piazza Garibaldi, da venerdì 8 a domenica 10 marzo, è organizzata da CNA Parma in collaborazione con ACAI e con il patrocinio del Comune di Parma.

L’evento ospiterà per i tre giorni della manifestazione maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia che presenteranno al pubblico il meglio delle loro produzioni. Per tutta la durata dell’evento il pubblico potrà assistere alla lavorazione del cioccolato, ammirare le creazioni che saranno realizzate ed esposte e acquistare le prelibatezze dei maestri cioccolatieri.

“Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Parma – ha dichiarato l’assessora alle Attività economiche e Pianificazione per il commercio Chiara Vernizzi – patrocina l’iniziativa “Cioccolato vero”, una vera eccellenza che porta nella nostra città maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia che per tre giorni presentano i loro eccezionali prodotti alla città, che volentieri li accoglie nella sua piazza centrale. Una manifestazione che nelle varie edizioni ha visto un successo crescente grazie alla qualità dei prodotti e alla possibilità di assistere ad alcuni momenti delle lavorazioni che i maestri cioccolatieri presentano. Un grazie sentito, quindi, a CNA che da anni, insieme a ACAI, porta a Parma questa iniziativa, agli sponsor che ne hanno reso possibile la realizzazione e un augurio di buona degustazione a tutta la città”.

“Il cioccolato artigianale non è solo un prodotto – ha affermato Paolo Giuffredi, presidente di CNA Parma – ma il risultato di un’arte, di una passione e di una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Ogni creazione di cioccolato artigianale racchiude in sé una storia unica: quella della selezione accurata delle materie prime, di un’attenta lavorazione e dell’esperienza che trasforma questi ingredienti in qualcosa di magico. Invito, quindi, tutti voi, amanti del cioccolato e sostenitori dell’artigianato, a continuare a esplorare e apprezzare la varietà e la qualità del cioccolato artigianale. Ogni volta che scegliete un prodotto artigianale, non solo gustate un sapore unico, ma contribuite anche a mantenere viva una tradizione che arricchisce la nostra cultura e la nostra economia”.

“Siamo giunti ormai al quattordicesimo anno di Cioccolato Vero – ha commentato Giorgio Zanlari, coordinatore di ACAI – e ci auguriamo che anche quest’anno, se il tempo ce lo permetterà, possa esserci una numerosa partecipazione di cittadini e turisti, confermando il consueto successo di pubblico di ogni edizione. A nome di ACAI voglio ringraziare, innanzitutto il Comune di Parma, che ci ha concesso ancora una volta di essere nella bellissima piazza Garibaldi, e CNA Parma per l’organizzazione dell’evento. Il nostro intento è quello di valorizzare l’artigianalità del prodotto, ma anche soddisfare il palato dei tanti amanti del cioccolato. Vi aspettiamo numerosi!”.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, Imptec Srl, La Verde Srl, Mavilla Trasporti Srl, Parma Clima Srl, Puliteknica Ambiente Srl, e SID Parma Srl e alle Associazioni, che con la loro collaborazione e loro presenza hanno reso prezioso questo evento, La Corte dei Miracoli, La Doppia Elica, Noi Insieme e Avis.

PROGRAMMA

Venerdì 8 marzo

Dalle 10 alle 20 Apertura manifestazione – Esposizione e degustazione a cura dei Maestri Cioccolatieri.

Sabato 9 marzo

Dalle 10 alle 20 Apertura manifestazione – Esposizione e degustazione a cura dei Maestri Cioccolatieri

Alle 10.30 Inaugurazione alla presenza delle Autorità

Alle 17.00 Cioccolato e Vini di Parma degustazione con l’Az. Agr. Caslen’na (Ozzano Taro)

Per tutto il giorno

La Fabbrica di cioccolato – Laboratori da 0 a 99 anni in collaborazione con ENAIP Parma

Sculture al cioccolato a cura di ACAI in collaborazione con ENAIP

La Corte dei Miracoli – Truccabimbi e personalizzazione della tua tazza per la cioccolata!

Fai un selfie al cioccolato! Fatti una foto e postala!

Female Only – Per Amore E Altre Futili Ragioni a cura di Feel For Films e Lipstick

Domenica 10 marzo

Dalle 10 alle 20 Apertura manifestazione – Esposizione e degustazione a cura dei Maestri Cioccolatieri

Alle 11.30 e alle 17.00 Cioccolato e Vini di Parma degustazione con l’Az. Agr. Caslen’na (Ozzano Taro)

Per tutto il giorno

La Fabbrica di cioccolato – Laboratori da 0 a 99 anni in collaborazione con ENAIP Parma

Sculture al cioccolato a cura di ACAI in collaborazione con ENAIP

La Corte dei Miracoli – Truccabimbi e personalizzazione della tua tazza per la cioccolata!

Fai un selfie al cioccolato! Fatti una foto e postala!

Female Only – Per Amore e Altre Futili Ragioni a cura di Feel For Films e Lipstick®