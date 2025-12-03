Iren inaugura il nuovo store a Collecchio

È stato inaugurato questa mattina, all’interno del Centro Commerciale Coop di Collecchio, il nuovo store di Iren Luce Gas e Servizi, situato in viale Sandro Pertini 1. Un’apertura che rafforza la presenza territoriale del Gruppo e amplia l’offerta di servizi dedicati ai cittadini, con particolare attenzione a risparmio energetico, gestione delle utenze e assistenza personalizzata.

Nel nuovo spazio sarà possibile gestire pratiche relative ai contratti di acqua, luce e gas, oltre ad accedere all’intera gamma di prodotti e servizi proposti da Iren: dalla connettività internet per la casa alle soluzioni assicurative, fino alle proposte per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi domestici.

Una delle principali novità riguarda l’integrazione dell’ecosportello, che porterà il servizio ambiente da due a sei giorni settimanali, migliorando la continuità dell’assistenza su Tari e altri servizi correlati. Nello store saranno inoltre disponibili informazioni e supporto anche sul teleriscaldamento.

“Il nuovo sportello di Collecchio nasce con l’obiettivo di garantire un servizio di eccellenza ed è un ulteriore segno del nostro impegno concreto verso il territorio -ha dichiarato Alessandro Biavasco, responsabile Customer Care del Gruppo Iren -. La posizione strategica ci permette di essere ancora più vicini a cittadini e imprese, offrendo soluzioni convenienti e consapevoli”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla sindaca Maristella Galli: “Questa soluzione consentirà ai cittadini di continuare ad avere risposte senza doversi spostare da Collecchio. Per questo nei mesi scorsi il Comune si è reso disponibile a ospitare temporaneamente lo sportello nella sede municipale”.

Il nuovo store sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

È possibile prenotare un appuntamento tramite l’app IrenYou selezionando lo store di Collecchio.