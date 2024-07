Servizi integrativi pre e post scuola e vigilanza in mensa e post mensa: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per i servizi integrativi di pre-scuola, di vigilanza in mensa e post mensa e di post-scuola per l’anno scolastico 2024/2025. Questi servizi hanno una rilevante funzione socioeducativa e intendono agevolare le famiglie impegnate in attività lavorative con orari non compatibili con quelli scolastici, offrendo a bambine e bambini un ambiente sicuro e gestito da personale qualificato. La finalità primaria dei servizi è, quindi, supportare la conciliazione dei tempi di vita, lavoro e cura dei familiari; contemporaneamente i servizi integrativi hanno significative valenze educative, di sostegno alla socializzazione e alle relazioni fra pari.

Il bando è rivolto ad alunne e alunni frequentati le scuole primarie degli Istituti scolastici statali del Comune di Parma.

Il bando per l’anno scolastico 2024/2025 prevede un’importante novità: i servizi scolastici integrativi saranno gestiti dal Comune di Parma, garantendo uniformità sia nell’applicazione delle tariffe sia nell’erogazione dei servizi in termini di qualità dei progetti, delle attività proposte a bambine e bambini, del personale educatore coinvolto. Un altro aspetto innovativo riguarda il personale coinvolto nei servizi integrativi, costituito esclusivamente da personale educativo.

“La centralizzazione dei servizi pre e post scuola – afferma Caterina Bonetti, assessora ai Servizi Educativi – risponde alla richiesta delle scuole di avere una gestione più coordinata e uniforme. In passato, ogni istituto organizzava autonomamente questi servizi con differenze significative tra loro. Ora, grazie alla nuova organizzazione, sarà possibile offrire, in base all’effettiva richiesta, un servizio omogeneo e di qualità elevata a tutte le scuole, con educatori professionali e per un orario potenziale di alta copertura. In questo modo, il Comune potenzia un servizio di importanza centrale per le famiglie con genitori lavoratori. Il potenziamento organico e le modifiche contrattuali nazionali a vantaggio del personale educativo, certamente positive da un punto di vista del riconoscimento professionale, hanno comportato un significativo aumento dei costi, ma la volontà è stata quella di contenere gli aumenti per le famiglie, con particolare attenzione ai nuclei familiari a basso Isee e alle famiglie numerose”.

I servizi integrativi saranno attivi dal lunedì al venerdì, seguendo il calendario scolastico; l’orario è stabilito dai singoli Istituti scolastici.

Il servizio pre-scuola comprende accoglienza e assistenza educativa agli alunni e alle alunne delle scuole primarie prima dell’inizio delle lezioni, dalle 7:30 fino all’inizio delle lezioni (durata massima un’ora).

Il servizio di vigilanza in mensa e post-mensa include l’assistenza educativa durante il periodo di mensa e ricreazione pomeridiana post-mensa, nelle giornate senza rientri obbligatori a lezione, per un massimo di due ore dal termine delle lezioni mattutine.

Le tipologie di post-scuola sono due: da un lato il post-scuola pomeridiano, che comprende l’accoglienza, vigilanza e assistenza educativa dopo la fine del servizio di vigilanza in mensa e post-mensa, sino non oltre le ore 16.30, nelle giornate in cui non è previsto il rientro scolastico pomeridiano; dall’altro, il post-scuola serale, con accoglienza, vigilanza e assistenza educativa dopo la fine delle attività scolastiche, dal termine delle lezioni sino non oltre le ore 18.30.

I servizi saranno attivati in ogni plesso scolastico al raggiungimento del numero minimo di richieste, meglio specificato nel bando, pubblicato sul Portale istituzionale nella sezione “Amministrazione, Documenti e dati, Bandi e Avvisi Pubblici, Avvisi pubblici” e sul sito tematico dei Servizi Educativi.

Procedura di iscrizione

Occorre inoltrare una domanda di iscrizione per ogni figlio e una domanda di iscrizione per ciascun servizio integrativo.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 30 agosto 2024, solo online e utilizzando le credenziali SPID/CIE, tramite il sito www.servizi.comune.parma.it , sezione “Servizi educativi”.

Presenta la domanda di iscrizione.

Al termine della compilazione, il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di protocollo che attesta l’avvenuto inoltro della domanda. La ricevuta verrà inviata anche all’indirizzo e-mail indicato nella domanda. È consigliato conservare il numero di protocollo che permetterà di verificare l’effettiva attivazione del servizio richiesto, ricercandolo negli elenchi che verranno pubblicati sul sito del Comune di Parma, entro il 13 settembre.

Gli utenti che avessero bisogno di aiuto per l’utilizzo dello SPID e per l’iscrizione online ai servizi integrativi pre e post scuola e vigilanza in mensa e post mensa possono recarsi in un Punto Digitale Facile, i centri di facilitazione digitale che supportano gratuitamente cittadine e cittadini nel percorso di superamento del divario digitale.

Cerca il Punto Digitale Facile più vicino a te.

Maggiori info sui Punti Digitale Facile.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda i genitori, i tutori e gli affidatari dei bambini e delle bambine iscritti agli Istituti scolastici statali del Comune di Parma.

I destinatari del servizio sono alunne e alunni frequentati gli istituti scolastici statali del Comune di Parma.

I servizi di pre-scuola, vigilanza in mensa e post-mensa e post-scuola sono attivati sulla base della richiesta presentata dalle famiglie di alunne e alunni frequentanti le scuole primarie. Il servizio di vigilanza in mensa e post mensa è dedicato anche ad alunne e alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado.

I criteri di priorità sono indicati nel bando.

Scadenza e Graduatorie

Le domande presentate entro le ore 12 del 30 agosto 2024 saranno considerate entro i termini e verranno valutate per l’attivazione dei servizi in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025 o comunque entro due settimane dall’avvio. Le domande presentate oltre tale termine saranno considerate fuori termine e, pertanto, in caso di impossibilità di immediata riorganizzazione ed inserimento nei servizi già attivati o in via di attivazione, verranno valutate per l’eventuale attivazione successiva.

Entro il 13 settembre sul portale istituzionale verranno pubblicati gli elenchi dei plessi scolastici in cui saranno attivati i servizi e gli elenchi dei bambini ammessi, identificati tramite il numero di protocollo della domanda.

Tariffe

Il sistema è fondato su tariffe annuali non differenziabili in caso di orari di fruizione diversi da quelli previsti dall’organizzazione scolastica.

Sono previste agevolazioni tariffarie in caso di certificazione dei datori di lavoro che dichiarano l’impossibilità di rispettare gli orari di ingresso e di uscita previsti dalla scuola; famiglie che presentano una dichiarazione ISEE compreso fra € 0 e € 11.764,91; famiglie con tre o più figli iscritti ad uno o più servizi.

Maggiori dettagli sulle tariffe sono disponibili nel bando.

Info

Per informazioni sui servizi del Comune di Parma è possibile contattare il Contact Center al numero 052140521, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30 – orario continuato – e il sabato dalle 8 alle 13.

Vai al bando .