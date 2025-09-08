Iscrizioni aperte al Coro di voci bianche del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma

Riaprono le iscrizioni al Coro di Voci Bianche del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria (dai 7 anni in su) e secondaria di primo grado e finalizzato a offrire ai bambini una delle esperienze musicali più immediate e coinvolgenti.

Cantando in coro, infatti, si superano incertezze, si crea senso di squadra, si acquisiscono competenze musicali e ci si diverte. È per questo che cantare in un coro in età scolare aiuta lo sviluppo del bambino. Le lezioni, guidate dalla professoressa Ilaria Poldi, avranno luogo il lunedì dalle 17 alle 18.30 a partire dal 12 ottobre 2025 al Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” (via del Conservatorio, 27/A).

Per iscriversi è necessario sostenere una piccola prova attitudinale, presentandosi al Conservatorio mercoledì 24 settembre 2025 alle 17.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la docente del corso al seguente recapito: ilaria.poldi@conservatorio.pr.it.