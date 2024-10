Ispezioni igienico-sanitarie in pedemontana: sanzionati una rosticceria e un pub

Nell’ambito delle operazioni di tutela della salute pubblica, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente effettuato ispezioni igienico-sanitarie presso due attività commerciali della provincia.

Durante un controllo presso una rosticceria situata nella zona pedemontana, sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie all’interno del locale. I militari hanno evidenziato la presenza di residui alimentari, unto e sporco vetusto, oltre alla formazione di ragnatele, compromettendo gli standard di pulizia e sicurezza previsti dalla normativa vigente. È stata inoltre rilevata la mancata esposizione di un cartello che indichi il divieto di fumare, in violazione delle disposizioni sanitarie sulla tutela della salute pubblica. A seguito di tali irregolarità, al legale responsabile dell’attività sono state comminate sanzioni pecuniarie per un totale di 1.440 euro.

I militari del NAS hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria anche presso un pub situato in Val Baganza. Al termine del controllo, è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro al titolare dell’attività. Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato amministrativamente 57,5 kg di prodotti da forno confezionati (panini), per un valore commerciale di circa 250 euro, poiché erano scaduti.

Questi interventi rientrano nelle attività di controllo igienico-sanitario svolte regolarmente dai NAS per garantire il rispetto delle normative alimentari e tutelare la sicurezza dei consumatori.