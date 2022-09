Il coordinamento del Circolo ITALEXIT per l’Italia con Paragone comunica che mercoledì 7 Settembre, ore 17:00, presso Ristorante Luna Blu, via Gramsci 11, Parma, si terrà la Conferenza Stampa con la presenza del Dott. Stramezzi (candidato ITALEXIT alla Camera) per presentare le liste dell’Emilia.

Seguirà il buffet e chiacchierata con i candidati.