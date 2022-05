Italia Viva: “Concludere l’iter per la bretella di via Forlanini”￼

Aria pulita in città: il primo obiettivo è spostare il traffico pesante fuori dall’area urbana. La qualità dell’aria rappresenta una criticità da affrontare con decisione nei prossimi anni. Oltre alla transizione ecologica servono infrastrutture moderne per portare il traffico pesante fuori dall’anello delle tangenziali.

Vorremmo sottolineare in particolare l’importanza della bretella di via Forlanini che collegherebbe il quartiere Spip con la zona industriale di Bogolese, in comune di Sorbolo Mezzani.

C’è un iter già avviato per far transitare i mezzi pesanti da una zona all’altra senza dover utilizzare la tangenziale. Questo ridurrebbe notevolmente lo smog in particolare nei quartieri limitrofi, il San Leonardo in primis.

Insieme a Michele Guerra, ci impegneremo per avviare concretamente e portare a termine opere importanti quali il corridoio intermodale Tirreno Brennero, la Cispadana, la via Emilia Bis e la bretella di viale Forlanini.

Italia Viva con Cantiere Riformista per Michele Guerra sindaco