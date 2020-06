Italia Viva: “Parma e i suoi pendolari meritano qualcosa di più di una nuova stazione dell’Alta Velocità”

E’ il momento di investire tutte le energie per una Metropolitana leggera da far correre lungo l’asse della via Emilia che colleghi i principali centri urbani della provincia con la stazione Mediopadana. Dobbiamo arrivare a muoverci su mezzi “puliti” in tutti i sensi: per chi lavora, per chi studia, per il turismo e per la salute”

Ad intervenire in una nota è Francesco Zanaga coordinatore provinciale di Italia Viva in merito al dibattito che si sta portando avanti negli ultimi mesi sulla possibilità di realizzare una stazione dell’Alta velocità nei pressi di Baganzola-Fiere.

LEGGI ANCHE: L’alleanza Pd-Pizzarotti alle comunali di Parma è inevitabile. Ma al primo turno o al ballottaggio? (di Andrea Marsiletti)

“Serve una linea veloce, attraverso il recupero e il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria regionale esistente, per connettere: Mediopadana AV, stazione cittadina di Parma, ente fiere/aeroporto e stazione cittadina di Fidenza. Ridurre la circolazione su ruota è un imperativo in chiave di azioni di contrasto all’inquinamento e di innovazione dei trasporti per i cittadini, una vera svolta ecologica.

Pensare ad una nuova stazione dell’Alta Velocità è riduttivo, oltre che difficilmente sostenibile, chi è salito su un treno ad alta velocità si renderà perfettamente conto che non esistono due fermate a così poca distanza chilometrica, perchè non sono compatibili con il concetto stesso di “Alta Velocità”.

Facciamo un ragionamento serio per sviluppare sull’asse della via Emilia il progetto di una metropolitana leggera che tolga il traffico, come già più volte suggerito dal Presidente Bonaccini. Dopo la metropolitana sulla costa romagnola può essere il momento per pensare allo stesso modello in quest’area della regione.

Le polemiche sulle scelte del passato francamente non ci interessano, abbiamo l’ambizione di scrivere una storia nuova per il nostro territorio.

Oggi ci sono le condizioni storiche per mettersi al lavoro con Regione, Governo ed Europa per costruire un progetto davvero credibile che aumenti la potenzialità di una nuova mobilità sostenibile su ferro.”