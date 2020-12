Italia Viva Parma: “Se non ci sarà la marcia indietro di Conte su Next Generation UE sarà crisi di Governo”

“Italia Viva Parma ribadisce la propria posizione in merito alle scelte sul futuro del Paese.

I debiti che lo Stato sta facendo con Next Generation Europe, parliamo di oltre 200 miliardi di debito pubblico, li pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti. Questa responsabilità impone che la Politica si adoperi per costruire un futuro che deve essere per le nuove generazioni e non a loro discapito. Dobbiamo agire con la stessa forza, giudizio e determinazione con cui le scorse generazioni hanno costruito l’Italia nel dopoguerra.

Tutto questo, non si può certo fare chiudendosi in pochi in una stanza e uscendo con progetti già approvati commissariando, di fatto, i Ministri e lo Stato. Urge riportare il dibattito alle regole della Democrazia. Per poterlo fare nel migliori dei modi, serve una leadership forte e coinvolgente, in grado di unire i singoli e permettendo a questi di esprimersi nel migliore dei modi e secondo le proprie competenze.

Le nostre intenzioni guardano alla condivisione delle fatiche per arrivare a un risultato migliore, ad un Governo collaborativo, ma purtroppo trovano un ostacolo nell’idea sbagliata di una governance per queste risorse che escluda ogni tipo di confronto istituzionale. Con chiarezza e trasparenza diciamo no a questa visione dello Stato e siamo pronti a ritirare i nostri Ministri come ha detto Matteo Renzi nel suo intervento al Senato.

Italia Viva Parma