Italia Viva: “Siamo al fianco di Michele Guerra per un grande patto per il lavoro e per la famiglia”

“Siamo al fianco di Michele Guerra. E’ la persona giusta per Parma, lavoriamo per un grande patto per il lavoro e per la famiglia.”

Lo ha ribadito stamattina a Bologna, in occasione della seconda assemblea regionale di Italia Viva Emilia Romagna, Francesco Zanaga, coordinatore provinciale con Carlotta Ricchetti, del partito di Matteo Renzi. Sono intervenuti all’assemblea il coordinatore nazionale Ettore Rosato e i coordinatori regionali Giorgia Bellucci e Stefano Mazzetti e l’On. Marco Di Maio.

Rosato ha sottolineato che “serve costruire, non creare divisioni”. Italia Viva, con Partito socialista italiana e Centro democratico, correrà sotto il simbolo di Cantiere Riformista.

“Prevediamo una grande riforma dei servizi per il lavoro e le imprese – spiega Zanaga – . Investimenti, formazione e semplificazione della burocrazia saranno i punti su cui lavoreremo per garantire qualità del lavoro e sviluppo. Altro tema centrale sarà il Family act Parma, un sistema di protezione integrato per proteggere i nostri figli dalle criticità di oggi: inflazione, nuove povertà, aumento delle disuguaglianze.

E’ il momento di dire basta agli slogan dei “No Bonaccini, no Politica e no partiti”. E’ il peggior teatrino sovranista e populista in salsa parmigiana. Chi racconta la storia di Parma “autonoma” dal resto della Regione è un bugiardo o un incompetente. A causa di questa supposta “autonomia” dobbiamo recuperare un gap infrastrutturale e politico che ha penalizzato lo sviluppo della città e del territorio. Noi diciamo: ”Parma capitale dell’Emilia”. Vogliamo una città “territorio” che guardi al futuro: una città europea, aperta alle novità e che colga le opportunità per diventare un punto di riferimento per il territorio emiliano. Metteremo al centro le buone relazioni con Bologna e anche con Milano, Mantova, La Spezia perché la collaborazione è un valore aggiunto per portare sviluppo ed investimenti”.

Ufficio stampa