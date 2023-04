ITS Maker: a Fornovo presentati i progetti degli studenti del secondo anno

Cinque gruppi di studenti, cinque progetti realizzati alla vigilia dell’ultima tappa del percorso, ovvero lo stage. È quanto è avvenuto a Fornovo di Taro durante la presentazione dei project work del corso post diploma Its Maker in ‘Materiali compositi motor sport e stampa 3D’.

«I ragazzi del secondo anno – sottolinea Giulia Carbognani, referente Its Maker di Fornovo – hanno saputo interpretare al meglio le consegne dei loro professori, anche attraverso un confronto serrato con gli stessi docenti e con le aziende che hanno sostenuto i project work».

I ragazzi del secondo anno di corso hanno infatti pensato e realizzato project work in collaborazione con quattro aziende – Dallara Automobili, Bercella, Elantas Europe e Formartis – impiegando non solo le ore destinate ai laboratori ma lavorando anche durante parte del proprio tempo libero.

I progetti hanno portato alla realizzazione di un oggetto vero e proprio, ma l’aspetto interessante è che gli studenti hanno anche ipotizzato la commercializzazione del prodotto e un prezzo base dello stesso, in linea con le esigenze attuali di mercato.

Un drone che può raggiungere una velocità fino a 190 Kph; calzature finite e indossabili progettate con la stampante 3D; un modellino di automobile dual motor che può raggiungere la velocità teorica di almeno 120 Km/h; riciclaggio della plastica attraverso una stampante 3D apposita; apporto di migliorie nella qualità di stampa di una stampante 3D attraverso una camera termocontrollata. Sono questi i cinque progetti e prodotti realizzati dai 21 studenti, che si apprestano a concludere il biennio di corso con gli stage in azienda.

«Per la prima volta i project work sono stati completati realizzando un prodotto non solo finito, ma anche funzionante – ha commentato Giuseppe Boschini, direttore operativo di Its Maker, durante la presentazione -. Alcuni di questi meritano un riconoscimento maggiore, stiamo infatti pensando di proporli per un progetto nazionale degli Its».

In queste settimane, inoltre, corso Its Maker ‘Materiali compositi motor sport e stampa 3D’ di Fornovo viene presentato durante un percorso di orientamento presso gli istituti superiori del territorio.