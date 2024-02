ITS Tech&Food Academy dà il benvenuto al Consorzio del Parmigiano Reggiano come nuovo socio fondatore

La Fondazione ITS Tech&Food Academy, Istituto Tecnologico Superiore che forma Esperti del Settore Agroalimentare, è lieta di annunciare l’ingresso del Consorzio del Parmigiano Reggiano, già promotore dei corsi della Fondazione, come Socio Fondatore.

L’ingresso del Consorzio in Fondazione rappresenta il consolidamento di una partnership attiva già da tempo con la collaborazione alle attività formative, tra cui le docenze nelle aule di Parma e Reggio Emilia sul processo produttivo, la valorizzazione e la tutela del Parmigiano Reggiano, le visite in azienda realizzate ai caseifici della zona di origine della Dop (che comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra del fiume Reno), grazie alle quali gli studenti dei corsi ITS Tech&Food Academy hanno potuto assistere dal vivo a un processo produttivo unico al mondo, e le degustazioni guidate con introduzione alle tecniche di analisi sensoriale ospitate presso la sede principale del Consorzio del Parmigiano Reggiano a Reggio Emilia.

La Fondazione ITS Tech&Food Academy ha il fine di sviluppare competenze in linea con le esigenze del tessuto produttivo, i piani di studio dei percorsi formativi vengono, infatti, aggiornati costantemente con l’intento di formare tecnici superiori in grado di partecipare attivamente a processi di crescita, innovazione, internazionalizzazione, transizione ecologica e digitale delle imprese. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano rappresenta una filiera di eccellenza, legata in modo indissolubile al territorio della Food Valley, che ha come missione preservare, valorizzare e tutelare in tutti i suoi aspetti un prodotto unico al mondo anche attraverso la collaborazione con percorsi di studio che diano ai giovani un’opportunità di inserimento nel mercato del lavoro e che colmino le esigenze professionali e di competenza della filiera lattiero-casearia.

«Siamo davvero molto lieti di poter accogliere il Consorzio del Parmigiano Reggiano tra i nostri Soci Fondatori – ha commentato Massimo Ambanelli, Presidente della Fondazione ITS Tech&Food Academy –. Il legame con la Food Valley, vale a dire il territorio nel quale la nostra fondazione affonda le sue solide radici, e le sue istituzioni di tutela e valorizzazione di prodotti unici per la loro tipicità è per noi fondamentale. È indispensabile che i nostri studenti, futuri tecnici altamente specializzati del settore agroalimentare, possano conoscere a fondo le imprese del territorio e, allo stesso tempo, che le imprese possano contribuire alla formazione degli studenti stessi in vista delle esigenze professionali dell’industria alimentare del futuro, pronti per le nuove sfide che questo settore si troverà ad affrontare».

«A nome di tutta la filiera rappresentata dal Consorzio, siamo orgogliosi di entrare nella Fondazione ITS Tech&Food Academy come nuovo socio fondatore», ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. «Siamo inoltre i primi associati ad appartenere al settore lattiero-caseario: sentiamo quindi l’onere e l’onore di portare nelle attività della Fondazione la voce del nostro mondo. Attività quanto mai necessarie per riflettere sull’evoluzione della nostra filiera e su ciò che può essere fatto per contribuire a rendere il mestiere del casaro più attrattivo per le nuove generazioni, così da non perdere la tradizione millenaria di questi artigiani della Dop, che devono essere formati per coniugare l’antica arte casearia con le nuove capacità richieste dal mercato. Per questo poniamo molta attenzione alla formazione professionale degli addetti alla filiera, stimando che nel corso dei prossimi 5-7 anni avremo necessità di circa 100 nuovi casari. Siamo fieri di partecipare oggi alla crescita professionale dei nostri ambasciatori di domani».