Jazz e fiaba al Teatro Regio: “Cartoons! Oltre il Regno del Ghiaccio” per i più piccoli

Sabato 22 novembre, al Ridotto del Teatro Regio di Parma, doppio appuntamento alle 15 e alle 18 con “Cartoons! Oltre il Regno del Ghiaccio”, produzione ParmaJazz Frontiere 2025 realizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma. Lo spettacolo è parte del Fuori Festival dedicato ai più giovani e rappresenta un’occasione unica per avvicinare bambini e adulti al mondo del jazz attraverso la fantasia e la narrazione.

La regia e la voce narrante sono affidate a Sabina Borelli, affiancata da Angela Malagisi alla voce, Niccolò Omodeo Zorini al sassofono, Francesco Cannito al pianoforte, Giancarlo Patris al contrabbasso e Leonardo Badiali alla batteria. Attraverso musica, parola e immaginazione, lo spettacolo propone un percorso coinvolgente, dove i piccoli spettatori possono esplorare un mondo magico come un grande gioco condiviso con gli adulti.

Il tema di quest’anno si ispira alla celebre fiaba “La Regina delle Nevi”: la protagonista Gerda affronta un viaggio nel Regno del Ghiaccio, tra personaggi affascinanti e avventure da superare, imparando che amicizia, determinazione e speranza possono sciogliere anche i cuori più freddi. La chiave jazzistica della narrazione rende ogni scena vivace e sorprendente, trasformando la musica in compagna di avventura e scoperta.

Con questa iniziativa, ParmaJazz Frontiere conferma l’attenzione alla formazione del pubblico e alla dimensione educativa della musica, offrendo un’esperienza che unisce ricerca artistica, gioco e partecipazione intergenerazionale. Un evento imperdibile per tutti coloro che vogliono lasciarsi incantare dalla musica e dalla fantasia.