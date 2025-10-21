Jazz, fantasia e risate: il ParmaJazz Frontiere Festival parla ai bambini con Torototela Quartet

Il ParmaJazz Frontiere Festival apre le porte alla fantasia e alla meraviglia dei più piccoli. Sabato 25 ottobre alle 17, all’Oratorio Biblioteca Civica di Parma, andrà in scena un appuntamento speciale pensato per i bambini — e per tutti coloro che non hanno mai smesso di esserlo dentro: lo spettacolo in musica del Torototela Quartet.

Il gruppo, formato dall’ideatore e performer Pato Valderrama insieme a Gabriele Fava (sax), Marcello Mangiavacca (chitarra) e Oscar Abelli (batteria), porterà sul palco un’esibizione che unisce la vitalità del jazz con la leggerezza e la poesia di una performance da giullare moderno.

Torototela è un viaggiatore immaginifico che si muove tra piazze, strade e parchi con una valigia, un cavalletto e un libro magico. È un narratore capace di risvegliare quel bambino nascosto in ognuno di noi, invitando il pubblico a “soffiare” tra le pagine del suo libro per ridare fiato alla fantasia: per immaginare un mare nel cuore della città, viaggiare nel tempo in sella a una bicicletta o affrontare una tormenta di neve in piena estate.

Con pochi oggetti di scena, trovate comiche e tanta musica dal vivo, lo spettacolo promette un’esperienza poetica e divertente, dove pubblico, attori e musicisti si incontrano, giocano e si emozionano insieme.

Un piccolo grande viaggio nel mondo del jazz e dell’immaginazione, tra note, risate e sogni condivisi.