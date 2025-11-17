Quotidiano online di Parma

Kent Nagano debutta a Parma con la Filarmonica Toscanini: una serata tra classico e contemporaneo

Il nuovo principal artistic partner dirige il 19 novembre all’Auditorium Paganini un programma che unisce Berio, Mozart e Beethoven

di Tatiana Cogo

Il 19 novembre Parma accoglie Kent Nagano per il suo debutto alla Filarmonica Arturo Toscanini, in una serata speciale della 50ª stagione orchestrale all’Auditorium Paganini (alle 20.30). Il programma intreccia passato e presente: dalle Sequenze di Berio, interpretate da Mihaela Costea (violino) e Sandu Nagy (flauto), all’ultimo Concerto per pianoforte di Mozart con Gabriele Strata, fino alla celebre Quinta Sinfonia di Beethoven.

Nagano, riconosciuto a livello internazionale per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, porta a Parma una visione originale: “L’Italia è da sempre laboratorio vivace per la musica contemporanea e le arti – spiega il direttore statunitense –. Qui la musica si fa fluida, teatrale e reattiva, unendo repertori lirici e strumentali in conversazioni nuove tra secoli e stili”.

La collaborazione con la Filarmonica Toscanini rappresenta un progetto di respiro internazionale, in un momento in cui le orchestre devono affrontare sfide economiche e sociali. Nagano vede nell’ensemble parmense un’orchestra agile e versatile, capace di canalizzare l’energia del teatro d’opera nella sala sinfonica, offrendo al pubblico un’esperienza unica.

Nel corso della stagione 2025/26, il Maestro dirigerà inoltre la Seconda Sinfonia di Mahler il 5 febbraio e il 31 maggio un programma con il Concerto per violino di Aziza Sadikova e La sagra della primavera di Stravinskij, in collaborazione con l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per chi vuole scoprire il dialogo tra tradizione musicale italiana e sperimentazione contemporanea, firmato da uno dei direttori più influenti sulla scena mondiale.

