KilometroVerdeParma: 287 studenti impegnati a piantare alberi

Sono 278 gli studenti che, per tre giorni, fino a venerdì, saranno impegnati nella piantagione di 165 alberi nel Quartiere Molinetto, nella cosiddetta Area 7, al confine con il Parco “Gino Cervi”. L’attività, promossa dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, è legata al progetto educativo WeTree, che vuole sensibilizzare e informare i giovani sull’importanza e sul valore dei boschi perenni e del verde urbano per la collettività. In soli due anni scolastici – 2020/21 e 2021/22 – WeTree ha visto il coinvolgimento di 174 classi e circa 4.000 studenti, che hanno curato la piantagione di 1.000 alberi. Il progetto WeTree vede collaborare il Consorzio con: ARPAE – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna; Festival dello Sviluppo Sostenibile di Parma; Legambiente; Manifattura Urbana; Parchi del Ducato, WWF Parma. WeTree è sostenuto economicamente da Montecchi e Trancerie Emiliane.

Le scuole coinvolte nella messa a dimora delle piante sono l’Istituto Comprensivo “Mario Lodi”, l’Istituto Comprensivo “Jacopo Sanvitale”, il Liceo Scientifico “Ulivi”, il Liceo delle Scienze Umane “Sanvitale” e il Liceo STEAM International. La novità è rappresentata dalla partecipazione di bambini della scuola primaria, una sessantina in tutto. A coordinare il lavoro dei giovani è stata la Direzione Tecnica del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, con il supporto operativo di Centro Verde Parma e di EMC2.

A parlare in rappresentanza del mondo della scuola, spiegando il perché dell’adesione all’iniziativa, è il prof. Niccolò Vernazza, docente di matematica e fisica presso il Liceo Scientifico “Ulivi”: «Il contatto con la natura è un passo fondamentale nel processo di costruzione di una persona. È importante che i ragazzi capiscano cosa significa prendersi cura di un albero: sia perché l’albero è una presenza costante, fragile e da tutelare, nella loro vita quotidiana, sia perché questo essere vivente può giocare un ruolo importante nel contrastare il cambiamento climatico. Mi piace anche l’idea che la didattica sia completata da attività pratiche: il contatto con la terra ha in questo caso ricadute immediate e positive per la società, perché piantando alberi i ragazzi contribuiscono a migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini, oltre a tutelare la biodiversità».

Esprime soddisfazione Maria Paola Chiesi, Presidente di KilometroVerdeParma: «Questi tre giorni di attività, con gli studenti impegnati nella piantagione di 165 alberi, sintetizzano alla perfezione lo spirito del progetto educativo WeTree: l’attività di sensibilizzazione e culturale, con momenti in aula, si completa idealmente con l’azione sul campo. Il messaggio è che piantare un albero è un gesto semplice, che possono fare anche i giovani. E che le nuove generazioni, con il loro esempio e il loro entusiasmo devono essere motore di cambiamento: se bambini e ragazzi si mobilitano per primi possiamo pensare di contrastare il riscaldamento climatico e l’inquinamento atmosferico, regalando un futuro alle nostre città».

La cosiddetta Area 7 del Quartiere Molinetto interessata dall’attività dei 278 studenti è l’oggetto di un patto di collaborazione sottoscritto nella primavera dello scorso anno tra il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma e il Comune di Parma: complessivamente, l’intervento di forestazione prevede la piantagione di oltre 900 piante e di tre fasce boscate miste, composte da piccoli alberelli e arbusti, per un’estensione complessiva di 8.000 mq. Il progetto nasce da un’idea dell’Associazione Sodales, che dal 2005 è impegnata nella tutela dell’ambiente, sia attraverso la donazione di piante e alberi alla città di Parma, sia attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sulla salvaguardia del territorio: l’Associazione Sodales ha proposto al Consorzio Forestale KilometroVerdeParma di collaborare al rimboschimento dell’Area 7.