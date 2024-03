KilometroVerdeParma: a Sissa Trecasali 1084 nuovi alberi

l 26 marzo 2024, alle ore 10 e alle ore 11, sono stati inaugurati a Sissa Trecasali due nuovi boschi periurbani, frutto della collaborazione tra il Comune di Sissa Trecasali, la Regione Emilia-Romagna, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, e le aziende Lesaffre, Corteva Agriscience e Montecchi Spa SB.

“Bosco De Andrè” e “Bosco Maria Luigia” questi i nomi dei due nuovi “polmoni verdi” inaugurati oggi, 26 marzo 2024, a Sissa Trecasali nel corso di due momenti pubblici, aperti a tutta la cittadinanza: alle ore 10 nell’area limitrofa alla tangenziale di Trecasali in via Fabrizio De André e alle ore 11 a Coltaro vicino al Parco Boschi Maria Luigia (area Storione). Interventi di forestazione urbana nati dalla collaborazione fra Comune di Sissa Trecasali, Regione Emilia-Romagna, Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, e le aziende Lesaffre, Corteva Agriscience e Montecchi Spa SB. 1084 sono gli alberi e arbusti messi a dimora (dal frassino al tiglio, dal carpino all’acero, dal nocciolo al ligustro dal viburno al sambuco), 9.000 i metri quadrati complessivi di superficie imboschita a favore della sostenibilità ambientale, sicurezza idraulica, tutela della biodiversità e difesa dai cambiamenti climatici del territorio. Un progetto che si è reso possibile grazie al bando “Mettiamo Radici per il Futuro”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, con l’ambizione di fare del proprio territorio il corridoio verde d’Italia attraverso la piantagione di quattro milioni e mezzo di alberi. Il cofinanziamento della Regione ha coperto il 75% dei costi dell’intervento, mentre importanti contributi economici alla realizzazione sono arrivati dalle aziende Lesaffre, Corteva Agriscience e Montecchi Spa Società Benefit, quest’ultima socio ordinario del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma.

Il Consorzio a sua volta ha donato al Comune di Sissa Trecasali la progettazione dei boschi e la direzione dei lavori. Durante la mattinata inaugurale sono state distribuite gratuitamente ai cittadini delle piantine da far crescere nei propri giardini o terrazzi grazie alla collaborazione fattiva di KilometroVerdeParma e al progetto regionale “Mettiamo Radici per il Futuro”.

«Grazie alla realizzazione di questi due nuovi boschi periurbani sono state messe a dimora 1.084 piante tra alberi e arbusti, con la formazione di boschetti e fasce boscate. Il progetto rientra nella politica dei Comuni Virtuosi e del Consorzio KilometroVerdeParma e ha come obiettivo quello di valorizzare i numerosi benefici dei servizi ecosistemici che queste piantagioni donano ai cittadini: ambientali, di contrasto alle isole di calore urbano, cattura di inquinanti, abbellimento del paesaggio rurale, di aggregazione per il benessere fisico e mentale della comunità» spiega Antonio Mortali, Direttore Tecnico del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma.

«Come Comune di Sissa Trecasali abbiamo aderito, con grande piacere, al progetto della Regione Emilia-Romagna “Mettiamo radici per il futuro” che ci consentirà di avere un prezioso “polmone verde” all’interno del nostro territorio con circa 1084 nuove piante che saranno preziose alleate nel mitigare gli effetti negativi di alcune problematiche climatiche come le cosiddette “bolle di calore” – dichiarano il sindaco Nicola Bernardi e l’assessora all’Ambiente Sara Tonini – Questo intervento si integra con la precedente messa a dimora, nel 2021, di altre 229 piante a Ronco Campo Canneto nell’ambito del progetto Mille Querce, il bosco diffuso ideato dall’azienda Mutti in collaborazione con l’ente Parchi del Ducato.

Ci siamo dotati anche del Masterplan della riforestazione planiziale che consente di programmare al meglio gli interventi legati al verde urbano ed extraurbano dei prossimi decenni fornendo indicazioni per mettere a dimora la pianta giusta, al posto giusto e nel momento giusto».

Corteva Agriscience Italia ha contribuito con entusiasmo a questa iniziativa «La nostra società ha una vocazione profonda verso la sostenibilità che si manifesta quotidianamente nel supporto agli agricoltori in campo, nelle attività all’interno dei nostri stabilimenti e nei contributi come quello erogato al Comune di Sissa Trecasali, a sostegno delle comunità in cui operiamo» spiega Alfredo Martani, direttore produzione Italia Corteva Pioneer Sementi.

«Abbiamo scelto di abbracciare questa iniziativa per contribuire concretamente a trasformare l’Emilia-Romagna nel “corridoio verde” d’Italia – L’ambiente è una priorità per Lesaffre e siamo convinti che la forestazione sia un elemento chiave per un futuro più sostenibile. Per questa ragione, ci siamo impegnati a lavorare per i prossimi anni a fianco del Comune e di KilometroVerdeParma per garantire il successo di questo progetto e per continuare insieme a nutrire e proteggere il pianeta» rileva Daniele Meldolesi, Direttore Generale Lesaffre Italia.

«La nostra azienda ha partecipato con piacere a questa iniziativa, a conferma del proprio interesse per la riqualificazione del territorio e l’integrazione con la comunità, ed a testimonianza della volontà di dialogare con le realtà locali e abbracciare progetti che riflettano i valori condivisi tra l’azienda e le comunità a cui apparteniamo. – Spiega Ilaria Montecchi, socio amministratore di Montecchi Spa SB – Come Socio Ordinario del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma riconosciamo con convinzione la molteplicità di benefici che possono derivare da questo progetto, non solo a livello ambientale, ma anche sociale e culturale, contribuendo al miglioramento delle condizioni dello spazio circostante e dell’ambiente in cui si vive o lavora».