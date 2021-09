KilometroVerdeParma, continua il sostegno di Sinapsi Group

Sinapsi Group, società di consulenza commerciale nata a Parma nel 2001 per fornire supporto allo sviluppo commerciale delle aziende, si conferma tra i soci sostenitori del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che si prefigge l’obiettivo di creare boschi urbani in tutto il territorio parmense. Un’adesione che segue la filosofia aziendale rispetto alla responsabilità sociale e alla sostenibilità ambientale.

Fin dal momento della creazione di questo importante progetto di Consorzio Forestale, Sinapsi Group ha supportato KilometroVerdeParma impegnandosi affinché si ingrandisse: numerose aziende sono entrate nel progetto grazie al network e all’attività di Sinapsi; aziende perfettamente allineate con il progetto KilometroVerdeParma e molte altre sono in procinto di aderire in forza a questa idea che rappresenta un vero esempio di aggregazione e collaborazione imprenditoriale a favore del futuro dei nostri figli.

Da maggio 2020, quando è nato, a oggi, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma è cresciuto, arrivando a contare 55 soci, tra aziende e associazioni ambientaliste. Ogni singolo socio dà il proprio contributo all’evoluzione del progetto: in particolare, i soci ordinari mettono a disposizione i terreni destinati a interventi di rimboschimento e promuovono attivamente nuovi progetti di forestazione. I soci sostenitori, invece, garantiscono la sostenibilità economica del progetto e forniscono servizi e risorse intellettuali, fondamentali perché KilometroVerdeParma possa essere ricevere l’apprezzamento e l’endorsement di tutte le parti sociali.

“Partecipare al KilometroVerdeParma come soci sostenitori è un onore – spiega Davide Battistini, Amministratore Unico di Sinapsi Group – perché nella nostra filosofia c’è da sempre la voglia di lasciare ai nostri figli un mondo più bello di come lo abbiamo trovato attraverso dei progetti educativi come questo. Alcuni dei nostri servizi sono perfettamente in target per diffondere al meglio l’idea avuta dal Consorzio Forestale, è il minimo metterci a disposizione di questo progetto per una Parma più bella”.