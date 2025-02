Kilometro Verde Parma e Parma Incoming insieme per un nuovo bosco urbano

Nel cuore del nuovo bosco urbano di Parma, adiacente alla tangenziale Sud e a viale Du Tillot, si è svolta un’importante iniziativa ambientale promossa da KilometroVerdeParma in collaborazione con Parma Incoming, Tour Operator e Destination Management Company, che promuove e sviluppa il turismo sul territorio di Parma e provincia. L’evento ha visto la messa a dimora di 19 alberi, ciascuno dedicato a un gruppo turistico che ha visitato la città nell’ultimo anno, nell’ambito del progetto “1 Parma Tour – 1 Tree Planted”.

Turismo e sostenibilità: un legame sempre più forte

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere il turismo a Parma sempre più sostenibile e responsabile. Nicoletta Perusin, direttrice tecnica Parma Incoming, ha sottolineato come ogni albero piantato rappresenti un contributo concreto alla riduzione della CO2 e alla tutela della biodiversità locale. Inoltre, ogni pianta è stata associata al nome di un gruppo e geolocalizzata tramite Google Maps, permettendo ai visitatori di seguirne la crescita anche a distanza.

«Vogliamo essere parte attiva del cambiamento verso un futuro più verde e sostenibile – ha dichiarato la direttrice – per questo ci impegniamo a promuovere iniziative che riducano l’impatto ambientale e avvicinino i turisti alla comunità locale».

L’evento nel nuovo bosco urbano

Alla messa a dimora degli alberi hanno partecipato, oltre a Nicoletta Perusin, anche Claudio Franchini, Federica Costantino, Giorgia De Crescenzo, Elisa Fadani, Serena Cavallo e Simone Buratti.

Dopo un primo briefing con Antonio Mortali, direttore tecnico del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, il team di Parma Incoming ha piantato diverse specie arboree e arbustive, tra cui Corniolo, Scotano, Maggiociondolo, Ligustro, Rosa Canina, Acero Campestre, Orniello, Gelso Bianco, Farnia, Sorbo e Pero.

Loredana Casoria, segretario generale di KilometroVerdeParma, ha sottolineato l’importanza del progetto: «Gli alberi e i boschi non solo migliorano la qualità dell’aria e regolano la temperatura, ma proteggono anche il suolo dal dissesto idrogeologico e offrono rifugio a molte specie animali. Questi interventi sono cruciali per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma continuerà a investire nel verde del territorio parmense per un futuro più sostenibile».

Un segno tangibile per i visitatori

Per rafforzare il legame tra turismo e sostenibilità, ogni gruppo turistico riceverà da Parma Incoming un attestato che certifica il proprio contributo alla riforestazione urbana. Questo gesto simbolico mira a sensibilizzare i visitatori sulla necessità di ridurre l’impronta ecologica e a promuovere Parma come una città d’arte, ma anche come una destinazione attenta all’ambiente.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per rendere il turismo a Parma sempre più responsabile, dimostrando che la cultura e la sostenibilità possono viaggiare insieme verso un futuro più verde.