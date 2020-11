KilometroVerdeParma: il Consorzio Forestale accoglie Giorgio Tesi Group come socio sostenitore

Formalmente istituito a maggio 2020, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma è in continua crescita: sono già 13 le aziende che hanno deciso di sposare il progetto di creare nuovi boschi permanenti in tutto il territorio di Parma e provincia.

Il Consorzio Forestale ha recentemente accolto come socio Giorgio Tesi Group: originaria di Pistoia, capitale europea dei vivai, dove ancora oggi ha la propria sede principale, e con filiali situate in Toscana (Grosseto e Orbetello), in Lombardia (Piadena) e nelle Marche (San Benedetto del Tronto), l’azienda è uno dei maggiori player a livello continentale nel settore del florovivaismo, per dimensioni, superficie coltivata e produzione di piante ornamentali. All’interno del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, Giorgio Tesi Group, avrà la qualifica di socio sostenitore, contribuendo al sostegno del Consorzio in forma economica o in natura.

Decisivo ai fini dell’ammissione di Giorgio Tesi Group nel Consorzio è stato il costante impegno profuso dall’azienda in progetti finalizzati alla tutela ambientale e alla creazione di spazi verdi destinati alla collettività: tra le iniziative più recenti, la donazione di migliaia di piantine per il recupero ambientale dei monti pisani, area colpita da incendi nel 2019; la partnership con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano sul progetto “Alberi, non parole…” per la realizzazione di un parco da destinare a fini sociali; e l’adesione alla campagna “Alberi al posto dei rifiuti”, con la messa a dimora nella Tenuta Tombolo, nel Parco di Migliarino (Pisa), di alcuni lecci, che hanno sostituito rifiuti, dando così nuovo ossigeno all’ambiente. Inoltre, attraverso lo strumento della Fondazione omonima, Giorgio Tesi Group dona abitualmente piante a Istituzioni, Scuole, ospedali, enti e associazioni benefiche.

«Siamo felici di accogliere Giorgio Tesi Group nel Consorzio Forestale KilometroVerdeParma – afferma il Presidente Maria Paola Chiesi -. C’è una congruenza assoluta tra la policy ambientale dell’azienda pistoiese e il progetto di imboschimento di tutta l’area parmense: ci accomunano la consapevolezza dell’importanza delle piante per la salute del pianeta e della necessità di un futuro più green, come lascito per le generazioni a venire.

L’ingresso di Giorgio Tesi Group nel Consorzio è particolarmente importante sotto due profili: da un lato, perché parliamo di una realtà che ha maturato una expertise cinquantennale nel settore del florovivaismo, con un know-how che rappresenta per noi un patrimonio estremamente prezioso. Dall’altro, perché si tratta di un’azienda toscana, che ha riconosciuto l’unicità del nostro progetto nel panorama italiano. Il nostro raggio d’azione rimane focalizzato su Parma, con l’obiettivo sfidante di mettere a dimora almeno 15.000 piante entro marzo 2021. Vincere questa sfida verde sul nostro territorio sarebbe il primo passo per ambire poi a imporci come modello su scala regionale e nazionale. Ricevere le attenzioni di una realtà importante, esterna al tessuto economico parmense, come Giorgio Tesi Group è quindi una conferma del fatto che stiamo lavorando bene».

Esprime soddisfazione anche Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group: «Essere ammessi in qualità di socio sostenitore nel Consorzio Forestale KilometroVerdeParma è per noi un grande onore e per questo ne sosterremo il lavoro, apportando le nostre conoscenze e competenze tecniche. Crediamo fortemente nell’importanza della valorizzazione del verde come bene comune per il miglioramento della qualità della nostra vita e di quella delle generazioni più giovani».