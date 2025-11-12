KilometroVerdeParma porta la natura a Fidenza Village

Domenica 16 novembre 2025, Fidenza Village ospiterà “Un Albero per il Futuro”, un evento dedicato alla natura e alla sostenibilità organizzato dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma.

Un gesto semplice che invita a rendere i propri spazi all’aperto più colorati e vivaci e contribuendo alla rinascita del territorio.

L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di piantine di alberi autoctoni ai visitatori. Il punto è alla Conciergerie, dalle 10:00 fino a esaurimento scorte. Un’occasione concreta per contribuire attivamente alla riforestazione del territorio.

La giornata si inserisce nel più ampio progetto regionale “Mettiamo radici per il futuro”, promosso da Regione Emilia-Romagna, che mira a incrementare il patrimonio verde della regione attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.

Durante l’evento, Loredana Casoria, segretario generale di KilometroVerdeParma, e Stefania Solaro, agrotecnico dell’organizzazione, condivideranno riflessioni sull’importanza degli alberi in città e offriranno utili consigli sulla messa a dimora e la cura delle piante, per garantirne uno sviluppo rigoglioso e duraturo nel tempo.

Un invito a prendersi cura del futuro, un albero alla volta.