KilometroVerdeParma: premio “Donne & Sostenibilità” a Maria Paola Chiesi

Maria Paola Chiesi, nella veste di Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, è una delle cinque donne italiane premiate in occasione della prima edizione di “Donne & Sostenibilità”, il premio promosso da Corriere della Sera in collaborazione con Conai, il Consorzio che da 25 anni si occupa del riciclo dei rifiuti di imballaggi. La cornice è stata quella del Festival “Il Tempo delle Donne”, nato da un’idea di Corriere della Sera – La27esimaOra, che da nove anni propone una riflessione sul ruolo della donna, in particolare sulla sua importanza nella costruzione di una società più equa e di un futuro sostenibile.

Fil rouge dell’edizione 2022 de “Il Tempo delle Donne” è la parola impatto, declinata in ambiti come il lavoro, l’identità, la politica, l’ambiente e l’equità. Come spiega Luca Ruini, Presidente di Conai, che ha donato alle cinque premiate la statuetta di una fenice, uccello mitologico simbolo di forza e rinascita, «Queste donne hanno fatto della sostenibilità un credo. Sono professioniste che hanno scelto di vivere alla pari con gli uomini e hanno vinto la propria sfida. Maria Paola Chiesi, con il suo progetto di riforestazione KilometroVerdeParma, ha proposto una visione green delle città, che può essere esportata».

Esprime soddisfazione Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio: «Ringrazio Corriere della Sera e Conai per questo premio, che è un riconoscimento alla naturale predisposizione femminile al prendersi cura dell’ambiente e delle piante. Ha un valore particolare perché è un ulteriore attestato di autorevolezza per il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma e perché rende ancor più visibile il nostro impegno in materia di sostenibilità. Abbiamo infatti avuto la possibilità di raccontare il nostro progetto a Milano, di fronte al pubblico della Triennale e in diretta streaming sulla piattaforma corriere.it: un risultato importante, perché il Consorzio vuole avere un impatto sulle coscienze. Speriamo di poter avvicinare al nostro mondo sempre più persone e di poter diventare un modello a livello nazionale».